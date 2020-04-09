為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

口罩新制開放兩周9片今天上路，南投縣有些地方藥房大多選擇在下午開放號碼牌，城鄉排隊情況不一樣，但大多數為老年人，民眾說，「沒辦法！兒女或孫子要上班上學。」不過聽目前台灣的產量充足，竟然可以援助國外，不少民眾反映既然採實名制購買，中央為何出更簡便的辦法，不要讓大家每周都來辛苦排隊。

藥局指出，新制每個單點是大人1天配額1800片，仍舊是供應200人次，小朋友1200片卻是一星期的量，而中央只讓一天只能賣200片，但以前1位小朋友可以賣40人次，如今一次可以買10片，每一單點1天只能賣給20個小朋友，大人可以幫小朋友買，賣的人次還減少，當然被家長們罵死了。

一家衛生所表示，中央前一天將口罩寄到單點，50個一包的包裝，每天要耗費人力花4小時去分裝，還要檢查其中耗損的口罩，好笑的是，有時收到發見一包少了10幾片的情形都有，尤其是逢周末時更是一次寄到3天的量，今天一下子寄來未來三天的5400片，讓大家加班忙壞了。

不少民眾建議，為何中央不放寬兩周9片到10片，或每月一盒20片，或讓口罩工廠直接10個10個分裝，減少單點花費大量時間去分裝，有藥局透露工廠不能分小包裝進行配售，其實是為了保持高產量。

不能像以往便利商店的小包裝，卻讓各藥局單點要自行分裝，每天除了平時的慢性處方箋外，換機操作口罩販售，一面驗卡、一面發售，還要面對民眾的抱怨，大家只能有苦難言。