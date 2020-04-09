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10歲童賣口罩套募款 親送咖啡點心行動挺醫護

中央社 / 台中9日電

「謝謝所有醫護人員，為台灣守住最重要的一關」10歲的蔡璧仰在防疫期間想為醫療體系盡一份力，因此在網路和街頭賣口罩套，募款買咖啡、點心，親送給光田醫院的急診醫護。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，許多人捐贈東西為第一線醫護人員加油。家住台中市沙鹿區的蔡璧仰，因全家人在光田醫院就醫，受到醫護照顧，加上自己也是在光田醫院出生的光田寶寶，所以想為醫護盡一份心力。

蔡媽媽表示，璧仰因為想要體驗賣東西的小販，在和家人討論後，決定把體驗結合公益，透過親友協助取得口罩套在網路、市場街頭等處叫賣，共售出約60個口罩套，扣除成本後並買咖啡、蛋糕送給光田醫護。

蔡璧仰說，可以體驗賣東西，又能回饋照顧他的醫護，非常開心。

另外，45歲林先生日前因升主動脈剝離手術併發腦損傷，自鄉下轉至光田綜合醫院接手治療，經6個月用藥及復健，原本半癱的他現已能夠正常行走、自理日常。

林先生有感於新冠肺炎延燒，也和家人一同捐贈120副防疫護目裝備給光田醫護。林妻表示，「非常感謝照顧過我們的醫護人員，尤其是急診室醫護總在第一線奮力搶救，卻少有人留心稱讚」，所以捐贈護目鏡讓前線醫護更安全、救治更多人。

醫護人員 口罩 咖啡

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