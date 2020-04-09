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南投縣議員張維華涉行賄罪遭起訴 張維華：政治打壓

聯合報 / 記者江良誠誠／南投即時報導
南投縣議員張維華因涉及行賄罪遭南投地檢起訴，他強調是政治打壓。圖／本報資料照片
南投縣議員張維華因涉及行賄罪遭南投地檢起訴，他強調是政治打壓。圖／本報資料照片

南投縣議員張維華以照顧離癌父親為由，辭去南投縣議員一職，讓人意外。不過，卻傳出他是為鳥嘴潭人工湖高達3億元的土地徵收補償費，向第三河川局長行賄遭南投地檢署起訴。張維華今天澄清，他當初是為了照顧祖父母才返台，如今也是因父親洗腎罹癌，他無法兼顧為民服務才辭職，他否認行賄，強調是遭人政治打壓和抹黑。

張維華有著美國普渡大學電機電腦系、南加州大學商學碩士，畢業後是矽谷科技新貴，後來返台在台北創業。6年前他回到南投，父親前縣議員張經魁參選草屯鎮長，張維華則投入縣議員第一選區（南投市、名間鄉）選舉，張經魁鎮長落選，張維華則當選縣議員，繼承父親政治衣缽，他並創立南投縣樂齡生活關懷協會，捐助2輛復康巴士，積極從事公益。

最近傳出張維華辭去議員，讓外界訝議。張維華證實，因為父親已80歲，長期洗腎又罹患癌症3期，他無法兼顧選民服務和照顧父親，因此決定辭去議員工作，專心照顧父親。不過，今天政壇傳出，張維華是因為涉嫌行賄罪遭南投檢方起訴才辭職。

據了解，張維華在草屯鎮烏溪旁一座農場董事，104年行政院核定「鳥嘴潭人工湖計畫」，其中提到烏溪上游北勢堤防延長段是否興建堤防。而張經魁在105年便以1988萬收購二筆土地，連同原本農場總面積達8萬9950平方公尺，土地公告現值約1億4393萬元，如果畫入「北勢堤防延長段」，徵收補償費高達3億3283萬元。

張維華聯繫當地居民陳情連署，希望第三河川局將北勢堤防延長段畫入，以取得鉅額補償費。107年春節，張維華聯繫第三河川楊姓局長到他南投市服務處會面，談到鳥嘴潭土地徵收，暗示局長將北勢堤防延長段畫入鳥嘴潭計畫，並在楊姓局長駕車離開時，將包有50萬元現金的蜆精和茶葉禮盒，塞入楊的左後車廂座位。

楊姓局長返家後，看到禮盒內有現金打電話要求張維華取回，但張沒有處理。楊姓局長移請三河局政風室依請託關說登錄，由調查局航業調查處和廉政署查辦，南投地檢署偵訊後，認為張維華「強塞」、「強送」禮盒、現金，雖然北勢堤防延長段沒有畫入，但仍違反貪汙治罪條例刑求賄賂罪，將張維華提起公訴。

張維華今天表示，他當初從美回台，是因祖父「為什麼幫白人賺錢，學成應貢獻母國才對」，6年前回到南投，也是為了照顧祖父母，並從事公益事業，照顧南投弱勢鄉親。他辭去議員職務，也是因為父親病重，為了照顧父親才辭掉民代工作，和官司無關。

他說，被指控行賄並非事實，起訴書所內所說的他並不知道，他強調，前南投縣長彭百顯被控在九二一震災重建工程中貪汙並遭求處重刑，十幾年後獲判無罪定讞，現在他也是被政治打壓，現在法院都沒審判，就說行賄抹黑他，將來司法還原事實，但誰能還他清白。

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