疫情延燒！美籍英語教學助理急撤回國 學校錯愕

新冠肺炎疫情延燒，卻也刮起愛心風，線上學習平台tutorJr昨天捐贈900堂雲端英語課程，提供彰化縣國中小免費使用雲端英語遠距多人共幕課程，但因疫情影響，縣內原本有11所中小學申請美籍英語教學助理計畫（ETA Program）都提前終止，協同教學的外籍師資都在4月前提前離開台灣，讓不少申請學校大喊可惜。

彰化縣這學習原本延續上學期，有11所中小學申請ETA外師計畫，每校都分派1名外籍老師配合本籍老師進教學，大多數學校都是縣府經費補助，也有學校募款支應。

有申請計畫學校指出，疫情爆發後，3月底美國國務院緊急召回這些師資回國，老師也相當錯愕，雖想繼續留下，但因不能有其他教學收入，最終仍選擇回美國，學生也相當不捨。

疫情期間，線上學習平台tutorJr今天捐贈雲端英語課程，還有自學線上真人外師英語課程知識大會堂，縣府優先在15所英語重點學校與偏鄉國中小推動。

tutorJr總經理黃嘉琦說，課程都是的線上真人上課，防疫期間可讓學童在家，不是只有看錄影檔，而是可以與真人互動，把國際上最好外師透過網路帶到家中，讓彰化孩子也具有國際視野。

彰化縣長王惠美說，tutorJr無償提供學習資源，透過網路無遠弗屆的特性，讓學生就算是在防疫期間學習也不間斷。