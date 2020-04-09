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夜市商圈擬總量管制 中市府將配合輔導業者防疫

中央社 / 台中9日電
台中市知名逢甲夜市。圖／本報資料照
台中市知名逢甲夜市。圖／本報資料照

疫情期間為管制連假人潮，中央將針對夜市、商圈、風景區等採取總量管制，台中市政府今天表示，中央預計近日完成施行細則及指引規範，市府將配合輔導業者執行防疫措施。

由於清明節連假期間，全台多個風景區及景點出現大量遊客，尤其墾丁大街更是摩肩接踵，擔心成為防疫破口，面對即將到來的五一勞動節連假，中央擬針對夜市、商圈、購物中心、百貨公司、風景區、遊樂園、寺廟、國家公園等場所人潮採取總量管制。

對於中央的人潮總量管制措施，逢甲商圈管委會主委王朝藝認為，逢甲商圈內的文華路去年從3到4米拓寬到12到14米，另外的逢甲路及福星路也都20米寬，加上逢甲大學將圍牆打掉，整個商圈範圍夠大，會配合做好防疫，但要人流管制，商圈沒有人力。

王朝藝表示，逢甲商圈及夜市的客群，過去境外遊客占3到4成，現在因疫情關係，境外客都沒了，目前以附近的逢甲大學及僑光科大的學生為主，假日時偶有外縣市遊客，如果要人流管制，應有配套措施，並考量在地民眾的生活需求。

忠孝夜市管委會主委曾再富則說，受到疫情影響，忠孝夜市的業績已經下滑3到4成，如果要再進行人流管制，會影響更大，忠孝夜市都在空曠處，不是在密閉空間，最好不要人流管制，也建議政府對商圈、夜市有回饋補助措施，例如要發商圈抵用券，對象應該是一般民眾，才能讓他們都能到夜市消費。

對於中央流行疫情指揮中心日前宣布將針對夜市、市場等人潮密集處進行總量控管，預計近日完成施行細則及指引規範，台中市政府表示，將積極配合，進一步輔導相關業者執行防疫措施，並請業者加強執行人流管制、加裝隔板、減少餐飲座位數、輔導轉型數位平台等，維護消費者安全，同時協助業者開拓商機。

夜市 疫情 連假

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