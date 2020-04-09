口罩意象致敬第一線醫護 中市府自製圖卡播放
新冠肺炎疫情嚴峻，第一線防疫人員壓力沉重，台中市政府自製以象徵「口罩」的橫條紋為背景圖卡，寫上「致醫護暨防疫人員」等，今天起在市府廣場前大型LED電視牆播放。
因應新冠肺炎疫情升溫，市府表示，台中疫情應變指揮中心2月28日提升為一級開設，超前部署各項防疫作為，而各大醫療及社福機構也跟進各項防疫工作。
台中市政府自製圖卡，以象徵「口罩」的橫條紋為背景，寫上「致醫護暨防疫人員」、「感謝您」，並印上大大的「紅色愛心」，今天起到6月30日，每天上午8時至10時、下午2時至4時在台灣大道市政大樓廣場前的大型LED電視牆播放，希望向所有辛苦的醫護及防疫人員致謝。
市府進一步說明，這個設計有雙層含意，一方面看到口罩，就想到第一線醫護及防疫人員，希望對防疫人員為國人的健康、努力堅守崗位的精神表達深深的感謝；另一方面也希望藉由口罩意象，提醒所有民眾在公眾場合應落實戴口罩。
吳姓民眾看到電視牆的播放內容後表示，能感受到市府對防疫人員的用心及感謝，也很謝謝在疫情日趨嚴峻下，防疫人員的付出。
廖姓民眾則說，底圖用口罩設計很有新意，第一線防疫人員真的很辛苦，相信大家一起攜手努力抗疫，一定可以度過疫情難關。
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