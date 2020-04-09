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疫情延燒！彰化首季953名勞工被資遣 347人放無薪假

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府統計，彰化第一季已有953名勞工遭資遣，正在減班休息放「無薪假」有347人，從餐廳、電子、水五金等行業都有，業界評估，若疫情若再影響1、2個月以上，第二季失業人口恐會大爆發。

彰化是中小企業的故鄉，勞工處統計，今年首季有659筆事業單位通報資遣人數953人，比去年高出24%，目前通報放無薪假的共有347人，包括旅行業3家10人、餐廳1家60人、電子電力設備5家40人、水五金1家6人、金屬加工電鍍廠3家228人、其他類別2家3人，但疫情持續升溫，陸續傳出有公司規畫裁員，降低人事成本。

水龍頭業者吳聰裕說，水龍頭被視為建材一部分，疫情期間，國內飯店旅館低迷，連帶不會有例行的整修計畫，國外長期訂單則受鎖國影響，成品出不去，尤其美國影響最大，公司今年以來無論內銷、外銷都減少3成以上，台灣中小企業雖較不會舉債經營，但許多業者現在等於在吃老本，疫情若持續下去，周轉金出問題，對產業衝擊會相當大。

一家約130多人的金屬製造業者說，歷經SARS金融海嘯也不曾碰到這樣因鎖國而無法交易的狀況，國外客戶要求延後交貨，又沒有新的詢價單，政府應暫緩徵收所得稅，銀行利息調降等協助產業。

彰化勞工處長吳蘭梅指出，減班休息須經過勞資雙方合意才成立，但不管減多少，勞方給的薪資仍不能低於基本工資，事業單位減少工時最長一次只能申請3個月，但縣內也有相同業者持續提出申請。

勞動部針對疫情提出紓困計畫，目前針對減班休假達30日以上勞工提供薪資差額補貼，最長補助6個月，公司企業減少正常工時達每2週16小時以上也可辦職訓，勞工參加職訓可比照每小時基本工資發給158元等。

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