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不收12間套房房租 佛心房東陳大鈞：盡微薄之力
前台中市副市長、現任立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞主動不收這個月房租，讓12間套房的房客受惠很感激，外界稱讚他是佛心房東，陳大鈞今天表示，在新冠肺炎疫情下，自己只是盡微薄之力。
陳大鈞目前是立法院副院長蔡其昌國會辦公室主任，他多年前在台中市置產，名下有12間套房租給學生和攤商，他昨天發公告給房客們指出，病毒肆虐下，疫情嚴重，他深刻了解，他名下出租套房的房客，不論是學生、上班族或商家，都有可能面臨收入銳減，入不敷出的問題，他考量後決定，共體時艱，4月份的房租全免，他期望此波疫情盡快落幕，國家社會恢復正常。
朋友說，印象中陳大鈞省吃倹用，對公益不落人後，這次不收一個月的房租，大家很感動，稱他是佛心房東。
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