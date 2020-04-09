為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

台中車站是台中都會區極為重要的交通轉運樞紐，日前有網友發現台鐵台中車站的兩座電扶梯都只有往下，因此要從大廳到月台的旅客都只能搭電梯或爬樓梯，這讓他不禁困惑「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」對此有內行網友出面解答真相。

近日一名網友在PTT發文提到，台鐵台中車站每個月台有兩座電扶梯，而一般如果有兩座電扶梯，通常都是一座往上、一座往下，但台中車站的電扶梯卻全都是往下，所有的電扶梯都只有從三樓的月台到一樓大廳。

原PO進一步解釋，也就是說從大廳到月台根本沒辦法使用電扶梯，只能用電梯或走樓梯上樓，而且拿行李箱的人要從大廳層到月台層只能用電梯，人多的時候要等很久，很不方便，這讓他好奇詢問「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全部往下呢？」。

貼文一出有內行網友透露，全向下的電扶梯才夠應付到站列車一次有大量人潮擠上月台，不然下車疏散太慢會阻礙上車跟上月台的乘客，另外也有網友解釋「搭同一車次的人不會同一時間進車站，但是到站的火車會同一時間出站，人潮來不及疏散」、「上樓的人潮比較分散，下樓的人潮比較集中」。

另外也有網友分享，其實平日車站的電扶梯都是一個往上、一個往下，遇到假日人潮比較多或平日的尖峰時段，才會全都改成往下的。