快訊

北市酒店女公關確診疫調稱沒工作 陳時中：她有難言之隱

要坐牢！秦偉性侵女編劇、粉絲 最高法院判刑8年定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？內行網友透露為了分散人流。示意圖。記者趙容萱／攝影
為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？內行網友透露為了分散人流。示意圖。記者趙容萱／攝影

台中車站是台中都會區極為重要的交通轉運樞紐，日前有網友發現台鐵台中車站的兩座電扶梯都只有往下，因此要從大廳到月台的旅客都只能搭電梯或爬樓梯，這讓他不禁困惑「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」對此有內行網友出面解答真相。

近日一名網友在PTT發文提到，台鐵台中車站每個月台有兩座電扶梯，而一般如果有兩座電扶梯，通常都是一座往上、一座往下，但台中車站的電扶梯卻全都是往下，所有的電扶梯都只有從三樓的月台到一樓大廳。

原PO進一步解釋，也就是說從大廳到月台根本沒辦法使用電扶梯，只能用電梯或走樓梯上樓，而且拿行李箱的人要從大廳層到月台層只能用電梯，人多的時候要等很久，很不方便，這讓他好奇詢問「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全部往下呢？」。

貼文一出有內行網友透露，全向下的電扶梯才夠應付到站列車一次有大量人潮擠上月台，不然下車疏散太慢會阻礙上車跟上月台的乘客，另外也有網友解釋「搭同一車次的人不會同一時間進車站，但是到站的火車會同一時間出站，人潮來不及疏散」、「上樓的人潮比較分散，下樓的人潮比較集中」。

另外也有網友分享，其實平日車站的電扶梯都是一個往上、一個往下，遇到假日人潮比較多或平日的尖峰時段，才會全都改成往下的。

電梯 台鐵 列車 解答 PTT

延伸閱讀

不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠

她被隔離「沒戴口罩」取餐付錢 外送員崩潰閉關14天

楓林網被封為什麼正版影視平台不趁機降價？ 網曝關鍵

怕被查抄？ 繼gimy.tv之後 這幾個盜版影視網站也都關了

相關新聞

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

台中車站是台中都會區極為重要的交通轉運樞紐，日前有網友發現台鐵台中車站的兩座電扶梯都只有往下，因此要從大廳到月台的旅客都只能搭電梯或爬樓梯，這讓他不禁困惑「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」對此有內行網友出面解答真相。

網路砸千元買「醫療級口罩」 卻收到面紙、舊外套傻眼

疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。警方發現後介入偵辦，4月6日將涉案的彭姓男子拘提到案。

防染疫！中市勸導酒店內距1.5公尺？酒客：天方夜譚

台北知名酒店傳出女公關確診肺炎，台中市長盧秀燕決定加強這些「大型娛樂場所」的防疫管控，建議在室內人與人必須保持1.5公尺...

佛心房東主動不收這個月12間套房房租 房東是陳大鈞

前台中市副市長、現任立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞主動不收這個月房租，讓12間套房的房客受惠很感激，外界稱讚他是佛心...

致敬防疫人員 魚池鄉茶農自發捐贈13萬茶包

新冠肺炎疫情延燒，魚池鄉茶農為了向辛苦的第一線防疫人員致敬打氣，自主發起捐茶包慰勞活動。在公所號召下，魚池鄉農會率先捐贈...

14天9片口罩開賣 彰化多間藥局大排長龍

今天起全國藥局無償代售實名制口罩，調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片。彰化從上午到下午多處藥局門口都大排長龍，鹿港復興路上一家藥局公布下午1點半開賣，12點就有人排隊，有人划手機、看書打發時間。

台中豐原圓環北路地下道填平 4月10日起機慢車道封閉

台中鐵路高架化後，台中市建設局陸續啟動全市地下道填平工程，其中豐原區圓環北路地下道預計4月10日起至8月9日實施第一階段填平作業，進行東北街路橋拆除及引道設置，明日起封閉機慢車道。

樂善好施企業家夫妻居家檢疫趴趴走被罰20萬 至今懊惱

彰化縣員林市一對上個月從荷蘭返國需居家檢疫的夫妻因外出趴趴走，被裁罰20萬元，還引起網路一片罵聲，不過最近傳出此企業家樂...

觀光和防疫兩難 南投縣長林明溱：請遊客自我防護

南投縣長林明溱行銷觀光不遺餘力，清明連假南投湧現觀光人潮，林明溱卻感到憂心，今天首度表示，希望各風景區、遊樂區能限制旅客...

盧秀燕po「10個曾做過的工作」 網友：沒當過台中市長

台中市長盧秀燕最近最近「跟風」臉書的貼文，在官方粉絲團「寫下10個自己曾做過的工作，當中有一個假的。」包含台中市長、生鮮...

南投縣居家檢疫剩231人 4月下旬可望全部解除追蹤關懷

南投縣居家檢疫總數達1436人，到今天結案1215人，持續健康關懷231人，但居家檢疫民眾反映，縣政府送的防疫包口罩只有...

台中「北屯小肺」保留了！市府要打造荔枝森林公園

位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來...

熱門新聞

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

口罩升級制明上路 藥師指工作量增排隊人龍再現

三重居家檢疫男跑北市夜店 遭罰百萬付不出送強制執行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。