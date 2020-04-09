14天9片口罩開賣 彰化多間藥局大排長龍

今天起全國藥局無償代售實名制口罩，調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片。彰化從上午到下午多處藥局門口都大排長龍，鹿港復興路上一家藥局公布下午1點半開賣，12點就有人排隊，有人划手機、看書打發時間。

因應政府宣布室外社交距離至少1公尺、室內至少1.5公尺，有排隊者就刻意與前方保持安全距離，隊伍顯得拉得更長，陳姓藥師說，代售口罩初期客人零散得來買口罩，影響藥局原本作業，因此訂出固定銷售時間，統一下午才開放居民買口罩，可以一次賣完。