台中豐原圓環北路地下道填平 4月10日起機慢車道封閉

台中鐵路高架化後，台中市建設局陸續啟動全市地下道填平工程，其中豐原區圓環北路地下道預計4月10日起至8月9日實施第一階段填平作業，進行東北街路橋拆除及引道設置，明日起封閉機慢車道。

建設局長陳大田表示，施工期間仍維持「雙向通行」，請民眾配合現場交管人員指揮，確保行車安全。

台中豐原區圓環北路地下道填平工程分三階段執行，總工期約8個月，第一階段從4月10日起至8月9日，將封閉東北街，以拆除東北街陸橋，同時為確保行車安全，也將封閉原地下道機慢車道；欲利用東北街前往豐原大道與豐原車站的用路人，請改由豐原大道六段轉豐勢路銜接通行；行經圓環北路地下道的機車，請改由中央快車道通行。