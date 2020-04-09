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網路砸千元買「醫療級口罩」 卻收到面紙、舊外套傻眼

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。記者余采瀅／翻攝
疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。記者余采瀅／翻攝

疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。警方發現後介入偵辦，4月6日將涉案的彭姓男子拘提到案。

台中市警局豐原分局偵查隊3月執行網路巡邏時，於臉書社團發現有口罩詐騙案件，隨即立案調查偵辦。經台中地檢署「防疫處理小組」檢察官指揮豐原分局偵查隊與刑事警察局偵查第九大隊第一隊共同偵辦，4月6日將嫌疑人25歲彭男拘提到案。

專案小組調查，彭男在社群網路上公布販賣「醫療級口罩」訊息，並與有口罩需求的民眾互加好友後，再進行交易。住在彰化謝小姐以7000元購買1400個口罩，彭嫌為取信被害人，竟以輕量面紙3包及舊外套1件充當寄送，待被害人收到包裹打開時一臉鐵綠。

疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。記者余采瀅／翻攝
疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。記者余采瀅／翻攝

另一名台中市的陳先生約定以3000元購買600個口罩，包裹內雖為「醫療級口罩」本體，但檢視後才發現，不是「裁切未完成」、「單邊耳帶缺漏」，就是「完全無耳帶」等瑕疵品，根本無法配戴。

彭男在疫情期間，利用民眾對口罩需求急切的心態，惡意詐騙，賺取不法利益，且犯後態度不佳，對口罩上游來源拒不吐實，檢方以有串供滅證之虞聲押獲准。

台中陳先生在臉書社團以3000元購買600個口罩，包裹內雖為「醫療級口罩」本體，但檢視後才發現是瑕疵品，根本無法配戴。記者余采瀅／翻攝
台中陳先生在臉書社團以3000元購買600個口罩，包裹內雖為「醫療級口罩」本體，但檢視後才發現是瑕疵品，根本無法配戴。記者余采瀅／翻攝

台中地檢署、刑事警察局及豐原分局呼籲，民眾如需購買防疫物資，可依行政院或各縣市政府所提供的資訊平台參考購買，避免再遭詐騙；依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，若有哄抬或囤積防疫物資的行為，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

口罩 詐騙 警察 疫情 新冠肺炎

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