樂善好施企業家夫妻居家檢疫趴趴走被罰20萬 至今懊惱

彰化縣員林市一對上個月從荷蘭返國需居家檢疫的夫妻因外出趴趴走，被裁罰20萬元，還引起網路一片罵聲，不過最近傳出此企業家樂善好施，對於被裁罰的事耿耿於懷，也相當懊惱。

這名家住員林市的陳姓企業家夫妻是3月12從荷蘭返國，需居家檢疫14天，要到3月26日才到期，但夫妻倆卻在23日上午被警方以過電子監控防疫專用手機回報他們並沒有在家中，而出外趴趴走，員警趕緊上門查看，並通知兩人快回家。

夫婦倆離家約約40分鐘後返家，陳男表示，他很多天沒進公司，一定要進公司處理公務蓋章，且要與客戶談合約，所以開著賓士車進公司；陳妻則是騎機車出門到房拿藥，但也在機車上看到一包菜，兩人因違反居家檢疫規定，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例各裁罰10萬元。

不過最近傳出陳姓企業家白手起手事業有成，從事塑膠及鞋材業，在中國和越南都有設廠，還熱心公益捐助鄉里，常捐助家鄉南投埔里的學校，甚至斥資千萬幫偏鄉小學蓋活動中心。

企業家夫妻被裁罰消息傳出後，由於網路一片罵聲，也讓企業家很懊惱，並立即繳了20萬元罰款。彰化衛生局表示，夫妻倆其實一回國就有主動通報從荷蘭返國，一開始都有配合居家檢疫，只是後來還是違反規定離開處所，令人遺憾。