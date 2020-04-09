觀光和防疫兩難 南投縣長林明溱：請遊客自我防護

南投縣長林明溱行銷觀光不遺餘力，清明連假南投湧現觀光人潮，林明溱卻感到憂心，今天首度表示，希望各風景區、遊樂區能限制旅客人數，遊客也要自我防護，守住這波新冠肺炎疫情，以後才有觀光可言。

不過，對於飯店、遊樂區業者業績滑落，林明溱說，他期待中央趕緊統一減稅或免稅辦法，他也會和財政、主計單位討論，減免房屋稅、地價稅等地方稅，減輕業者負擔和成本，不能讓南投觀光垮下來。

清境民宿業者說，政府說要紓困、貸款，但只有政策卻沒有施行細節，要如何申請、甚至對口單位是誰，業者都不清楚，讓他們感到憂心忡忡。清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，對於觀光總量管制，業者已做好準備，連清境綿羊秀都已經做好人數區隔，但疫情對觀光業衝擊大，希望中央對利息補貼或減稅措施能盡快施行，否則光水電等基本開銷，業者就吃不消。

林明溱說，南投縣對防疫投入大批人力、物力，目前南投疫情控制穩定，只剩200多人居家隔離檢疫，到月底前應可全部結案，要感謝所有醫護人員、員工和縣民配合。但南投疫情最大的變數是觀光，清明連假觀光人潮多，人群南來北往，讓他擔心防疫出現破口。

因此，他希望觀光業者能忍耐，接下來的勞工節連假，能嚴格控制遊客人數和保持社交距離，為了防疫，信義鄉的雙龍吊橋也取消開幕，就是希望大家一起努力，撐過這關鍵的防疫期，不要讓之前的努力功敗垂成。

南投縣衛生局長黃昭郎說，已經通知日管處、清境、溪頭、九族文化村等相關業者，在連假期間要加強宣導，提醒遊客避免過度集中，縣府也會針對夜市、黃昏市場、傳統市場等人潮聚集地點，加強人群疏散，做好防疫準備。