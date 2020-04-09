盧秀燕po「10個曾做過的工作」 網友：沒當過台中市長

台中市長盧秀燕最近最近「跟風」臉書的貼文，在官方粉絲團「寫下10個自己曾做過的工作，當中有一個假的。」包含台中市長、生鮮蔬果拍賣員、台灣省議員、立法委員、華視主播…。今天被網友留言洗版戲謔「沒當過台中市長」，新聞局表示，市長盧秀燕每天戰戰兢兢，網友很認真看市長的臉書，表示這是好的訊息平台。

台中市長盧秀燕的小編，最近列出10個盧沒有做過哪項工作呢？要網友猜一猜，包括：1、台中市長，2、中信兄弟開幕戰先發投手，3、總統競總發言人，4、生鮮蔬果拍賣員，5、臺灣省議員，6、立法委員，7、華視主播，8、愛心導護媽媽，9、美食作家，10、十二強賽吉祥物。

盧這篇「跟風」臉書是在4月7日上午發文，但網友戲謔今天早上才「大爆發歪樓」，網友留言：「答案是1，全國都知道的」、「是1～也太簡單」、「不就是第一個」、「送分題啊 1很明顯」、「11111111」、「1.因為台中市長姓顏」…而且這篇留言數高過按讚數，市長紛絲專頁小編針對是「1」的答案都一律不回覆，也引發笑點。

台中市新聞局表示，現在是防疫關鍵期，市長盧秀燕每天都是戰戰兢兢做好防疫工作。對網友的指教，新聞局認為，網友很認真看市長的臉書，表示這是好的訊息平台，未來也會多規劃一些防疫訊息和市政活動，讓年輕朋友參考。