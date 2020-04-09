開發聰明稅務 靜宜大學與官方合作空拍機查稅

許多人不知如何聰明報稅，靜宜大學財務工程學系教學生學以致用，並與公部門合作「智慧稅務」 ，盡大學社會責任，學生又學到實務。

靜宜財務工程學系成立「金融與人工智能實驗室」團隊，與全國多個縣市稅務局官學合作，推動智慧稅務及大數據分析。

財工系主任黃國卿說，官學合作可達稅率公平、增加政府稅收等目標，學生參與也有助提升所學專業、增進分析及解決問題的能力，並熟悉科技實務應用。

目前靜宜合作包括嘉義縣、高雄市、台中市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣等稅務局，與嘉義縣財稅局合作的「稅務加值應用系統」、「房地資料勾稽及全面座標化」、「大數據科學應用於房屋地段率分析建模」及「無人機應用於地價稅務清查」，都是全國稅務創新。

什麼是「智慧稅務」？田慧君舉例，很多房屋興建與居住，屋主未辦房屋登記，政府就課不到房屋稅，靜宜大學協助清查每個房屋都有門牌，透過勾稽與串聯不同機關資料，就能篩選未繳納房屋稅的房屋。

田慧君也指出，房屋稅每幾年會調整，以前透過稅務人員現勘再調整，但缺乏科學化依據，標準不一常引發爭議；財工系收集幾十萬筆房屋座落位置等相關資料，分析其生活機能、交通位置、教育設施、商業繁榮度等，建立科學分析模組來調整稅率，達到租稅公平目的。