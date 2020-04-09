開發聰明稅務 靜宜大學與官方合作空拍機查稅
許多人不知如何聰明報稅，靜宜大學財務工程學系教學生學以致用，並與公部門合作「智慧稅務」 ，盡大學社會責任，學生又學到實務。
靜宜財務工程學系成立「金融與人工智能實驗室」團隊，與全國多個縣市稅務局官學合作，推動智慧稅務及大數據分析。
財工系主任黃國卿說，官學合作可達稅率公平、增加政府稅收等目標，學生參與也有助提升所學專業、增進分析及解決問題的能力，並熟悉科技實務應用。
目前靜宜合作包括嘉義縣、高雄市、台中市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣等稅務局，與嘉義縣財稅局合作的「稅務加值應用系統」、「房地資料勾稽及全面座標化」、「大數據科學應用於房屋地段率分析建模」及「無人機應用於地價稅務清查」，都是全國稅務創新。
什麼是「智慧稅務」？田慧君舉例，很多房屋興建與居住，屋主未辦房屋登記，政府就課不到房屋稅，靜宜大學協助清查每個房屋都有門牌，透過勾稽與串聯不同機關資料，就能篩選未繳納房屋稅的房屋。
田慧君也指出，房屋稅每幾年會調整，以前透過稅務人員現勘再調整，但缺乏科學化依據，標準不一常引發爭議；財工系收集幾十萬筆房屋座落位置等相關資料，分析其生活機能、交通位置、教育設施、商業繁榮度等，建立科學分析模組來調整稅率，達到租稅公平目的。
「智慧稅務」目前最特別的是使用無人空拍機在地價稅清查，以往民眾常在農地經營資源回收場，違反使用規範，並阻礙稅務人員清查土地狀況及測量違規使用面積；經開發以無人機方式，輸入地號資料，無人機即可自動規劃航線到飛行區塊範圍偵測拍照，查人員再根據系統照片測繪功能進行違規使用面積測量大幅提高稅務工作效率並保障人員安全。
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