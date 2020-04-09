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南投縣居家檢疫剩231人 4月下旬可望全部解除追蹤關懷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣居家檢疫對象防疫包今天起增加為14片，提升防疫能量。圖／南投縣政府提供
南投縣居家檢疫對象防疫包今天起增加為14片，提升防疫能量。圖／南投縣政府提供

南投縣居家檢疫總數達1436人，到今天結案1215人，持續健康關懷231人，但居家檢疫民眾反映，縣政府送的防疫包口罩只有6片，比其他縣市少。南投縣民政處長吳燕玲說，南投口罩數量吃緊，檢疫對象人數多，相較居家隔離者風險低，因此比照實名制2周發6片，但考量國內口罩數量已經增加，居家檢疫者今天起也增為2周14片，增加防疫能量。

新冠肺炎疫情從爆發至今，南投縣共2人確診，縣府從2月起超前布署，包括10家醫院禁止探病、成立鄉鎮市級防疫應變指揮中心、停辦全縣165處老人社區關懷據點及C級巷弄長照站暫時關閉等一連串措施，讓確診人數沒再增加，2名確診對象也早已痊癒。

吳燕玲說，目前檢疫、隔離對象只剩2百多人，到了4月下旬應可全部解除管制，最近兩星期是關鍵期，需要大家共同努力，做好防疫，確保全縣安全。

她說，疫情剛發生時，南投縣分配口罩數量不多，當時依照口罩分配要點，居家隔離者由衛生局負責，因為曾和確診者接觸，感染風險比較高，且人數僅40多人，因此，居家隔離14天共分配14片口罩。

而居家檢疫者因為從國外返國風險相對低，加上人數高達上千人，南投縣口罩數量不足，因此比照實名制，每人每周3片，共發給6片。縣府除了負責追蹤關懷的村里長、幹事外，其他工作人員連口罩也沒發，為了讓居家檢疫者安心，縣府還贈送口罩套，只能說「巧婦難為無米之炊」。

不過，因為國內口罩數量增加，加上居家檢疫對象只剩231人，預計在4月下旬可全部解除追蹤，因此，和衛生局討論後，今天起檢疫對象也一次補足發給2周14天口罩，對於不便，也請大家諒解，希望大家配合防疫措施，確保全縣健康。

口罩 居家檢疫 衛生局

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