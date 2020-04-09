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南投縣組成防疫宣導隊 出擊縣內夜市等人潮聚集地點

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局強調目前累計開出6張47萬元罰單，昨晚組成防疫宣導隊並突擊著名的三和夜市。記者黑中亮／攝影
南投衛生局強調目前累計開出6張47萬元罰單，昨晚組成防疫宣導隊並突擊著名的三和夜市。記者黑中亮／攝影

因應新冠肺炎疫情，南投縣一個月來始終保持確診「零成長」，衛生局強調針對違反防疫規定者，目前累計開出6張、47萬元的罰單，昨晚組成防疫宣導隊並突擊南投市最著名的三和夜市，將縣內各夜市、菜市場、賣場及觀光景點等人潮易聚集的9大場域，將列為防疫工作重點之一，防範淪為防疫缺口。

衛生局科長鄭綉錦表示，所有人潮聚集處可能成為防疫缺口，縣府防疫宣導人員也手持擴音器，未來將會陸續前往各場域舉辦18場次的宣導，呼籲民眾保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，盡量少去人潮聚集處，首站之後，將陸續轉往各鄉鎮夜市。

南投縣警局指出，配合宣導小組持續前往人潮易聚集處進行宣導，出勤員警也現場透過警用M-Police小電腦，隨機查詢民眾是否為居家隔離、檢疫對象，運用科技防杜違反居家檢疫、隔離規定，希望大家都能遵守各項防疫措施與規定，還好首日並無人違反居家檢疫、隔離規定。

南投縣防疫宣導隊結合警察局、衛生局、觀光處、建設處等縣府單位，前往南投各夜市菜市場賣場觀光景點進行防疫措施宣導，也會配合居家檢疫、居家隔離個案手機訊號異常等訪查工作，衛生局強調，現在針對違反居家檢疫隔離的民眾，已開出6例共47萬的罰單，呼籲仍處於居家檢疫或居家隔離的民眾，切勿違反規定擅自外出，以免受罰。

南投衛生局強調目前累計開出6張47萬元罰單，昨晚組成防疫宣導隊並突擊著名的三和夜市。記者黑中亮／攝影
南投衛生局強調目前累計開出6張47萬元罰單，昨晚組成防疫宣導隊並突擊著名的三和夜市。記者黑中亮／攝影

衛生局 居家檢疫 夜市

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