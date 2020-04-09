快訊

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

專訪／義務職廣封諸侯？江啟臣：沒領錢自帶助理、便當 這叫無價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「北屯小肺」保留了！市府要打造荔枝森林公園

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員黃健豪（左）長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪（左）長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供

位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，盧秀燕說，將打造自然環境與地方共存的綠地。

這片茂密的老果樹森林，空中俯瞰就像一片都市肺葉，前市長林佳龍原規劃興建331戶社會住宅，要移植近80棵樹木，僅10棵原地保留。環保團體前年抗議違反台中市樹木保護自治條例。

國民黨市議員黃健豪表示，「北屯小肺」荔枝森林公園能保留，要感謝市長盧秀燕的決心，選前即承諾，1年多來歷經建設局、地政局、農業局依法向國產署據理力爭之外，也透過非正式的管道，多次拜會國產署官員，表達台中市需要保留這塊綠地的立場。

盧秀燕表示，保留這塊荔枝森林是她一貫的主張，這裡先前被劃為社宅預定地，過程中為了滿足台中市社宅的需求，市府另覓適合的土地興建。

盧秀燕特別感謝國產署，願意提供這塊完整的土地，供台中市託管運用，並提出盡量減少人為設施、周邊環境綠美化、及開放空間、公民參與等概念。

黃健豪指出，前市府原先規畫興建社會住宅，但此處位於北屯路及文心路口，不僅直接衝擊已趨近飽和的交通動線及學區問題，不到1公里處也已在興建社會住宅。

黃健豪說，更棘手的是基地上這些珍貴老樹，若興建集合式住宅，多年的綠蔭恐怕會就此消失在台中市的地圖上，當時才引發當地居民的強烈反彈及多次抗爭。

黃健豪去年6月提出易地興建的構想，並與國產署解約，去年底邀當地三光里林瑞芳里長於現場會勘時，國產署一度表示與市府解約後，將透過公開標租活化土地，恐怕無法順利保留這片果樹森林。

黃健豪向市長盧秀燕尋求協助，更積極協調建設局、農業局等單位，在現行可用的法規下務必將這塊綠蔭保留給全體市民，後來也因為建設局及地政局長的努力，今年3月份國產署才正式與台中市簽訂委託管理契約。

黃健豪提到，長期追蹤關注此案的公民團體，2年前藉由保留荔枝森林的議題，邀請當時所有的參選人了解此案及表達立場，並透過各項活動及臉書貼文，讓許多民眾了解保留綠地的重要性及價值，爭取到在地里民的認同。

黃說，目前雖然已成功爭取保留果樹森林，但後續包含圍牆存廢、園區規劃設計等，也應該多聽取當地民眾的需求及相關團體的建議，讓此處成為台中市公園共做、公民參與的典範。

台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，這片茂密的老果樹森林，空中俯瞰就像一片都市肺葉。圖／護樹團體提供
位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，這片茂密的老果樹森林，空中俯瞰就像一片都市肺葉。圖／護樹團體提供
台中市議員黃健豪（右二）長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕（右一）、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪（右二）長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕（右一）、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供
台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，位於北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。圖／黃健豪提供

台中市 國產署 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕向中央喊話 「口罩再多一片」一周5片剛剛好

中市成立居家隔離檢疫關護中心

中市民政人員拚防疫 第二預備金做加班費

影／台中捷運綠線通車倒數 盧秀燕視察文心森林公園站

相關新聞

網路砸千元買「醫療級口罩」 卻收到面紙、舊外套傻眼

疫情延燒，台中、彰化有網友擔心口罩不夠用，在臉書社團購買「醫療級口罩」，但付了幾千元，卻收到面紙、舊外套，甚至是口罩瑕疵品。警方發現後介入偵辦，4月6日將涉案的彭姓男子拘提到案。

台中「北屯小肺」保留了！市府要打造荔枝森林公園

位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來...

防染疫！中市勸導酒店內距1.5公尺？酒客：天方夜譚

台北知名酒店傳出女公關確診肺炎，台中市長盧秀燕決定加強這些「大型娛樂場所」的防疫管控，建議在室內人與人必須保持1.5公尺...

影／搶14天9片口罩？台中藥師曝原因：有人忍好幾天

今天起全國藥局無償代售實名制口罩，調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片。台中市各地藥局都大排長龍，北屯區日盛藥...

台中豐原圓環北路地下道填平 4月10日起機慢車道封閉

台中鐵路高架化後，台中市建設局陸續啟動全市地下道填平工程，其中豐原區圓環北路地下道預計4月10日起至8月9日實施第一階段填平作業，進行東北街路橋拆除及引道設置，明日起封閉機慢車道。

樂善好施企業家夫妻居家檢疫趴趴走被罰20萬 至今懊惱

彰化縣員林市一對上個月從荷蘭返國需居家檢疫的夫妻因外出趴趴走，被裁罰20萬元，還引起網路一片罵聲，不過最近傳出此企業家樂...

觀光和防疫兩難 南投縣長林明溱：請遊客自我防護

南投縣長林明溱行銷觀光不遺餘力，清明連假南投湧現觀光人潮，林明溱卻感到憂心，今天首度表示，希望各風景區、遊樂區能限制旅客...

盧秀燕po「10個曾做過的工作」 網友：沒當過台中市長

台中市長盧秀燕最近最近「跟風」臉書的貼文，在官方粉絲團「寫下10個自己曾做過的工作，當中有一個假的。」包含台中市長、生鮮...

南投縣居家檢疫剩231人 4月下旬可望全部解除追蹤關懷

南投縣居家檢疫總數達1436人，到今天結案1215人，持續健康關懷231人，但居家檢疫民眾反映，縣政府送的防疫包口罩只有...

受人點滴報以泉湧 彰化溪湖驗光師送護目鏡暖醫護心

彰化縣民詹進裕11年前因意外跌傷造成頭顱受重傷，被送到衛福部彰化醫院動急救，幸運挽回一命，把救命之恩一直放在心裡，當他聽...

影／中年男重病重生捐防疫裝備 少年募款送醫護喝咖啡

45歲林先生日前因主動脈剝離手術併發腦損傷，轉至光田綜合醫院接手治療，經6個月用藥及復健，原本半癱的他，現已能夠正常行走...

今天可買9片口罩 台中民眾看到藥局排隊人龍秒放棄

今天開始到藥局買口罩，每人可買9片，比以前多3倍，台中市豐原區一家藥局今天排隊買口罩人潮也多3倍，有些民眾看到人龍秒放棄...

熱門新聞

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

竹市公道三用地徵收案過關 預計7月動工明年底完工

「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

口罩升級制明上路 藥師指工作量增排隊人龍再現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。