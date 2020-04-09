台中「北屯小肺」保留了！市府要打造荔枝森林公園

位於台中市北屯區東山段的中廣電台原址，歷經興建社會住宅、公開標租等爭議後，日前國產署已與台中市政府簽訂委託管理契約，未來將變成綠地。台中市議員黃健豪長期關心「荔枝森林公園」進度，上午邀市長盧秀燕、建設局長陳大田會勘、公民團體也有參與，盧秀燕說，將打造自然環境與地方共存的綠地。

這片茂密的老果樹森林，空中俯瞰就像一片都市肺葉，前市長林佳龍原規劃興建331戶社會住宅，要移植近80棵樹木，僅10棵原地保留。環保團體前年抗議違反台中市樹木保護自治條例。

國民黨市議員黃健豪表示，「北屯小肺」荔枝森林公園能保留，要感謝市長盧秀燕的決心，選前即承諾，1年多來歷經建設局、地政局、農業局依法向國產署據理力爭之外，也透過非正式的管道，多次拜會國產署官員，表達台中市需要保留這塊綠地的立場。

盧秀燕表示，保留這塊荔枝森林是她一貫的主張，這裡先前被劃為社宅預定地，過程中為了滿足台中市社宅的需求，市府另覓適合的土地興建。

盧秀燕特別感謝國產署，願意提供這塊完整的土地，供台中市託管運用，並提出盡量減少人為設施、周邊環境綠美化、及開放空間、公民參與等概念。

黃健豪指出，前市府原先規畫興建社會住宅，但此處位於北屯路及文心路口，不僅直接衝擊已趨近飽和的交通動線及學區問題，不到1公里處也已在興建社會住宅。

黃健豪說，更棘手的是基地上這些珍貴老樹，若興建集合式住宅，多年的綠蔭恐怕會就此消失在台中市的地圖上，當時才引發當地居民的強烈反彈及多次抗爭。

黃健豪去年6月提出易地興建的構想，並與國產署解約，去年底邀當地三光里林瑞芳里長於現場會勘時，國產署一度表示與市府解約後，將透過公開標租活化土地，恐怕無法順利保留這片果樹森林。

黃健豪向市長盧秀燕尋求協助，更積極協調建設局、農業局等單位，在現行可用的法規下務必將這塊綠蔭保留給全體市民，後來也因為建設局及地政局長的努力，今年3月份國產署才正式與台中市簽訂委託管理契約。

黃健豪提到，長期追蹤關注此案的公民團體，2年前藉由保留荔枝森林的議題，邀請當時所有的參選人了解此案及表達立場，並透過各項活動及臉書貼文，讓許多民眾了解保留綠地的重要性及價值，爭取到在地里民的認同。