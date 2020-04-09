大里區農會今慶創立百周年慶 為防疫大型活動改11月
台中市大里區農會今天慶祝創立百周年，受到疫情的影響，今天改為創立百周年啟動儀式，僅有不到五十名人員參與，大型活動改在今年十一月、待疫稍緩後再舉辦，另外，今天起在大里區農會地下一樓舉辦慶祝創立百周年聯展，展出一個月，全程配合防疫措施戴口罩、雙手消毒、保持安全社交距離等。
大里區農會總幹事賴東陽說，台中市大里區農會是民國9年4月，林文華、林仲衡、林晏堂、林秋金、林番、林朝松等前輩發起創立「大里杙信用組合」，期間歷經多次改組，成為今日的大里區農會，今年滿100周年。
賴東陽指出，今天農會百周年慶，展出日治時期的「大里信用組合設定申請書及定款」、組合時代贈會員的紀念盤、60至95週年紀念特刊等文物，以及農會家政班成員作品等，慶祝大里農會百歲生日快樂
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