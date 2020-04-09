大里區農會今慶創立百周年慶 為防疫大型活動改11月

新冠肺炎重創經濟，正逐漸浮現！勞動部統計，台中市今年1到3月底，3118筆事業單位通報資遣5393名員工，比去年同期增加1313人，增幅32.2%。另23家事業單位大量解雇，有7家事業單位表明因疫情影響而歇業，解雇人數344人，其中6家是知名旅宿、餐飲業。

2020-04-09 00:25