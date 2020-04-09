防染疫！中市勸導酒店內距1.5公尺？酒客：天方夜譚

台北知名酒店傳出女公關確診肺炎，台中市長盧秀燕決定加強這些「大型娛樂場所」的防疫管控，建議在室內人與人必須保持1.5公尺遠的「安全社交距離」，並落實量額溫、消毒雙手等措施。

盧秀燕市長今天下午2點將偕同警察局、經發局、衛生局等說明台中市針對酒店、KTV、電子遊戲場等大型娛樂場所防疫新進度，她說：「台中防疫要走在最前面，全力降低疫情風險！」

台中市曾因認為這些大型娛樂場所是密閉空間，加上人潮聚集，傳染疫情風險高，市府超前部署祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，包括金錢豹、海派、白雪舞廳等多家知名娛樂業者配合政府防疫政策，自3月28日起自主停業一至兩週，加強全面消毒工作，但近日紛紛復業，生意更好。

但據曾到酒店男子表示：「哪有可能保持1.5公尺距離？」一般酒店或KTV包廂不大，酒店公關女子多數坐在酒店旁，「相隔不到100公分，哪來的1.5公尺」，更不要說談話、唱歌、喝酒，哪裡有人戴口罩？

國民黨議員李中認為，衛福部頒定「室內要保持1.5公尺安全社交距離」，這只是注意事項，並非「傳染病防治法」明文規定，法令位階有多高？不管中央或市府，對娛樂場所或餐廳業者也只能道德勸說，沒有強制力，除非總統比照外國頒布緊急命令才有效。

民進黨女市議員邱素貞表示，酒店若規定安全距離，就好像「蓋棉被純聊天」，看得到、吃不到，消費者成了冤大頭，不如不去。市議員曾朝榮建議，前往消費的民眾，不如每人發一隻愛的小手，「隔靴搔癢」。