受人點滴報以泉湧 彰化溪湖驗光師送護目鏡暖醫護心

彰化縣民詹進裕11年前因意外跌傷造成頭顱受重傷，被送到衛福部彰化醫院動急救，幸運挽回一命，把救命之恩一直放在心裡，當他聽說彰化醫院需要護目鏡，後送採購113副，今天送來100副，表示「盡我所能，敬我所不能！」讓彰化醫院醫護人員相當窩心。

56歲的詹進裕11年就讀中山醫大視光學系，準備考試又生活有壓力，不慎從家中4樓採光罩倒栽跌到3樓陽台，不但頭顱受傷，送到彰化醫院時大吐血，他接受神經外科醫的緊急動開顱手術清除血塊，住大半個月才逐漸恢復，但從此沒嗅覺。

畢業後他經營眼鏡行，9年前取得驗光師證照，到彰化醫院實習2個月，他的兒子也是驗光師，同樣到彰化醫院實習，因此在他覺得和彰化醫院很有緣，當得知醫院需要護目鏡，詹進裕想起昔日老師曾說過「盡我所能，敬我所不能」，當下就決定捐贈護目鏡，期待延續這份情緣，並給醫護人員一點溫暖。