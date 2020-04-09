疫情下麗寶福容飯店搶攻外帶市場 推豬腳麵線禮盒

新冠肺炎疫情影響餐飲，麗寶福容大飯店即日起推出「添好運豬腳禮盒」，10人份880元、3公斤的港式蘿蔔糕999元，還有港點到你家4-6人組合餐外送方案，業者表示，因疫情大家少出門，又適逢閏4月，習俗中出嫁的女兒要買豬腳麵線回娘家，讓父母添福添壽，麗寶福容大飯店特別準備豬腳及薑黃麵線組盡孝心，使用享福卡還可享9折優惠。

麗寶福容大飯店公關吳致萱表示，這次推出千元有找「添好運豬腳禮盒」、「港式蘿蔔糕」及港點外帶外送組，因疫情來客數少5成，大家少出門，飯店推出防疫方案，提供外帶及外送服務，針對外送到家用餐者，及速成料理，簡單煮就可以上桌，訂購反應熱烈，推出之後業績回升1到2成，預估這波防疫外帶外送潮，還會持續1至2個月。

其中豬腳麵線禮盒組一開賣，訂購搶手，台灣民間習俗在閏4月，嫁出去的女兒得準備「豬腳麵線」回娘家為父母添福添壽保平安，俗語「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，豬腳象徵「勇健」與「富足」，加上細長的麵線，代表長壽吉祥添福添壽，麗寶福容都幫您想到了，以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌。

港點外送到家服務，提供4人及6人分享餐，4人1999元，6人3999元，距離飯店15公里內可外送，滿3000元免運費，后里、外埔鄉親滿1500元免運費，更多詳情請上官網或撥打訂購專線04-2557-1366轉8320福粵樓。