新冠肺炎疫情下捐血量降3成 中市副議長捐血
新冠肺炎疫情影響，台中捐血中心庫存拉警報，捐血量降３成，台中市議會副議長顏莉敏今天在沙鹿參加中英獅子會捐血活動，她率先捲起衣袖號召「熱血」民眾踴躍捐血。
顏莉敏表示，新冠肺炎下，民眾擔心感染，近期到公共場所的意願降低，造成各捐血點人數銳減，加上過去不少大型捐血活動，也在擔心人潮衍生傳染風險的考量之下紛紛喊卡，讓血庫的庫存量重創式下滑。
台中捐血中心表示，中心目前估計捐血量比過往同期大降了有3成，過去平日約有1500袋的捐入量，目前掉到1000袋以下，加上近日各機關學校紛紛被要求取消舉辦大型活動，也衝擊了捐血中心大量增加血液庫存量的機會。
顏莉敏表示，她今天為了響應活動親自捐血，一趟流程下來發現，目前捐血活動的防疫機制是超乎想像的嚴謹，先透過健保卡了解旅遊史，更要求捐血民眾全程配戴口罩，經過嚴格的消毒及身體狀況篩檢後才能上車捐血，車上控制在2人出入，座位距離拉大中間又有隔板，離開座位又再次消毒，簡直是生化戰等級的防疫。
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