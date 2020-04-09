新冠肺炎疫情下捐血量降3成　中市副議長捐血

新冠肺炎疫情影響，台中捐血中心庫存拉警報，捐血量降３成，台中市議會副議長顏莉敏今天在沙鹿參加中英獅子會捐血活動，她率先捲起衣袖號召「熱血」民眾踴躍捐血。

顏莉敏表示，新冠肺炎下，民眾擔心感染，近期到公共場所的意願降低，造成各捐血點人數銳減，加上過去不少大型捐血活動，也在擔心人潮衍生傳染風險的考量之下紛紛喊卡，讓血庫的庫存量重創式下滑。

台中捐血中心表示，中心目前估計捐血量比過往同期大降了有3成，過去平日約有1500袋的捐入量，目前掉到1000袋以下，加上近日各機關學校紛紛被要求取消舉辦大型活動，也衝擊了捐血中心大量增加血液庫存量的機會。