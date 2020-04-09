兩周9片口罩今上路 台東再現排隊人潮
口罩實名制兩周9片今天上路，台東健保藥局再現民眾購買口罩排隊人潮，有人一早8點不到就先卡位排隊，也有上班族先去公司打卡再外出排隊，大家都深怕晚一步買不到口罩。
「口罩愈多愈好啊！」林姓市民說，之前一周只有3片，現在兩周9片，就不用每個禮拜都來排隊，今天他6點半就來排隊，想不到還有人比他更早來排；只是政府說口罩既然充足，就應該每天1片。
台東每間健保藥局及衛生所口罩配發從成人200人份共600片，增到1800片，從一周3片，增到兩周9片，消息一出，今天早上立刻吸引大批民眾排隊買口罩，有的藥局排了5、60公尺長。
「還沒營業，門口就一堆人了。」市區一間藥局張藥師說，昨晚為了分批包裝口罩，都加班到凌晨，以為不會人多，想不到排這麼長，雖然大家都戴口罩排隊，但還是提醒民眾保持社交距離。
依據中央流行疫情指揮中心規定，今天起小孩口罩從7天5片，增加為14天10片；成人則由7天3片，改為14天9片。
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