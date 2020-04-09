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影／中年男重病重生捐防疫裝備 少年募款送醫護喝咖啡

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
光田綜合醫院收到重病重生患者，送來防疫品感謝醫護人員。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院收到重病重生患者，送來防疫品感謝醫護人員。圖／光田醫院提供

45歲林先生日前因主動脈剝離手術併發腦損傷，轉至光田綜合醫院接手治療，經6個月用藥及復健，原本半癱的他，現已能夠正常行走、自理日常，因新冠肺炎疫情仍嚴重，他和家人一起捐贈120副防疫護目裝備給光田醫護人員；另外，10歲的光田寶寶蔡璧仰在網路和街頭販售口罩套，募款買咖啡點心親送給光田急診醫護人員，他們都是盡己力表達感謝防疫醫護。

蔡璧仰的母親說，璧仰因為想要體驗賣東西的小販，在家人討論後，決定把體驗結合公益，他透過親友協助取得口罩套後在網路、市場街頭等處叫賣，共售出約60個口罩套，將成本扣除後將錢買咖啡、蛋糕送給光田醫護人員，因為全家人住沙鹿區都在光田就醫，他更是在光田出生的光田寶寶，他覺得自己可以體驗又能回饋照顧他的醫護很開心。

重病林先生是光田醫院救回，林妻表示，半年前丈夫和她在回老家探親時，先生突然因為主動脈剝離倒下，當時緊急送往醫院搶救歷經13個小時漫長的手術，好不容易穩定心血管功能，從鬼門關裡搶回一命，只是長時間的手術也併發大腦損傷。

當林先生心臟功能趨於穩定轉出加護病房後，在照護及醫療考量下，立即從轉至光田綜合醫院，由急診主任醫師林宗興及神經內科醫師何乘彰接手繼續治療，林宗興、何乘彰醫師指出，林先生因重大手術併發腦中風梗塞及出血，透過藥物治療、語言物理職能復健、高壓氧治療及配合中醫針灸等等多方醫療，病況逐漸改善，目前也由心臟外科醫師蘇銓男定期追蹤，身體狀況恢復良好。

主動脈剝離死亡率高達60%，搶救時容易併發腦損傷，若不幸併發腦中風，前3個月是黃金復原期，病友的家人及醫師群的心理支持功不可沒，醫師何乘彰說，林先生從到院時全身右側幾乎癱不能動、無法用言語表達，到目前已經可以如常步行和言語溝通，短短半年，用全力在復健跟恢復健康上的成效，十分勵志人心，之後持續不斷復健、適當用藥及定期追蹤，可望恢復完全自理生活，甚至要恢復往常也不無可能。

林妻說：「我們非常感謝照顧過我們的醫護人員，尤其是急診室的醫護，總在第一線奮力搶救，卻少有人留心稱讚。」她表示，急診醫護維持病人生命跡象後，立刻轉到後線專科醫師治療到康復，第一時間與死神拔河的急診醫護沒有光環、是低調的擺渡人，面對疫情，急診醫護又站上第一線把關，決定捐贈護目裝備給醫院，讓醫護人員能更安全、救治更多人。

10歲少年蔡璧仰則，在網路和街頭販售口罩套，募款買咖啡點心親送給光田急診醫護人員。記者游振昇／攝影
10歲少年蔡璧仰則，在網路和街頭販售口罩套，募款買咖啡點心親送給光田急診醫護人員。記者游振昇／攝影

醫師 復健 醫護人員

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