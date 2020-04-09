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影／搶14天9片口罩？台中藥師曝原因：有人忍好幾天

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影

今天起全國藥局無償代售實名制口罩，調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片。台中市各地藥局都大排長龍，北屯區日盛藥局在今天早上9時代售，很多民眾最早上午7時就來排隊、領號碼牌。排隊人龍有超過一百公尺。台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，主要是很多民眾預期心理，以大人口罩來說，一周買三片變二周買九片，份量增加了，有的民眾忍著到今天才買，加上健保卡要過卡、民眾領慢箋，以致大排長龍。

王姓市民說，他在七點多就來排隊，排到第二號，還自帶板凳。陳姓市民說，今天買，份數從7天3片變14天9片，他也是早上七點多就來，順便幫女兒買，想說一定很多人，就早點來。 因應政府宣布室外社交距離至少1公尺、室內至少1.5公尺，進入藥局一次限一人，進入戴口罩、雙手消毒，藥局在民眾排隊等候領號碼牌時宣導安全社交距離，隊伍看起來更長了 。很多早上九時以後來購買的民眾傻眼「怎麼那麼多人？」

中華民國藥師公會全聯會副祕書長、藥師邱建強說，全國六千多家健保藥局無償代售實名制口罩二個月，上個月底估算全國口罩涵蓋率約占人口數的3成，評估疫情增溫，防疫進入社區防衛戰，提案口罩實名制從7天延長到14天、2周，原本買得到口罩者在第一周購買後，讓買不到口罩的民眾可以在第2周買得到口罩，口罩涵蓋率可因此倍增，可望超過7成。

台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，健保藥局共體時艱，配合口罩實名制義務代售口罩，日盛藥局是熱點藥局，原本每天供應成人口罩300人份、900片，兒童口罩40人份、200片，今天起改為成人口罩200人份、1800片，兒童口罩20人份、200片。

陳金火指出，很多民眾無法了解那麼多，這幾天，他們一直解釋，說明新制實施狀況，還是有民眾霧煞煞。

昨天口罩整箱寄來，由於數量倍增，原本藥袋快裝不下，他和同為藥師的妻子只能等藥局打烊後，二人要花一個半小時包完。

陳金火說，他早有心理準備，因為口罩可購買數量增加，以大人口罩，原本7天3個，今天起為14天9個，很多民眾說要等到今天來買，加上他的藥局原本口罩份數300人份，今天起全國各藥局都一樣，降到200人份，所以他早就預期購買人數會增加，藥局今天恢復發放號碼牌，一名大人可幫一名大人代領或幫三名兒童代領。

台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局藥師陳金火說明，今天主要是很多民眾預期心理，片數增加，有的民眾忍著到今天才買，加上健保卡要過卡、民眾領慢箋，以致大排長龍。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局藥師陳金火說明，今天主要是很多民眾預期心理，片數增加，有的民眾忍著到今天才買，加上健保卡要過卡、民眾領慢箋，以致大排長龍。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區日盛藥局一早就有很民眾排隊，等候購買實名制口罩。記者趙容萱／攝影

口罩 健保卡 社交距離

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