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南田火箭試射場今斷電 晉陞公司：跟公司沒關係
立委高金素梅今天在她個人臉書貼文「南田火箭發射場今天斷電」，台東縣政府也證實這項消息，但實際情況還必須了解後，再做說明。晉陞公司董事長陳彥升表示，「跟公司沒關係」。
陳彥升表示，公司目前在南田火箭發射場沒有用電，和公司沒有關係，不會影響火箭研發試射，目前已經製作好多顆火箭，看疫情狀況，再來進行下一步動作，最快6月至7月份決定。
高金素梅個人臉書貼文寫到，「在原住民族地區的農地上，違法設立的『南田火箭發射場』，今天我引用新版的『工廠管理輔導法28-3條』，要求經濟部逕予拆除」。
「經濟部表示，將依法先斷水斷電，後續拆除工作將由執行單位依法執行。台電公司答詢時表示：『今天上午已派員完成斷電』」。
台東縣政府地政處長沈碧恕指出，縣府今天也從立委臉書上得知進行斷電，這項動作確實沒有收到通知，可能是由經濟部直接指揮台電，依照中央相關法規來斷電，縣府會詳細了解狀況後，再做說明。
而記者聯繫立委高金素梅，追問進一步狀況，至截稿前手機都無人回應。
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