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影／日月潭首度順利測試渾水發電 3年讓淤泥入出平衡
日月潭水庫目前大竹湖出水口的水域，幾乎已被淤泥填滿，加上最近水位下降，台電今天啟動「水力發電排砂」計畫，先以陸運方式，將淤泥運至水社發電出水口，以沉積池調整泥沙濃度，進行混水發電測試，大觀電廠指出，將渾水經過大觀一廠發電後，尾水經隧道進入銃櫃壩，二度發電後，再排放進入水里溪，首日發現對自來水取水口影響並不大。
大觀電廠指出，日月潭每年30萬噸帶進的泥沙，使得目前水庫淤積率超過18%，由大竹湖向西往拉魯島延伸中，未來計畫將以潭底抽砂方式讓淤泥達到入出平衡，延長日月潭水庫壽命，同時將大竹湖抽取的淤泥與發電用水混合，以水力機組同時進行發電與排砂，明年將完成建置長達4公里的排砂管，從潭底到發電出水口，以高位水壓進行渾水發電。
副廠長黃陵育說，渾水發電兼排砂，過去曾在石門水庫及萬大水庫實驗過，但日月潭水庫做為具備發電、觀光、灌溉及公共給水等多功能的離槽水庫，原本的水力抽蓄功能，更適合用既有發電引水隧道水路，讓最後發電尾水回歸濁水溪，預估第一年可清淤15萬噸、第二年30萬噸、第三年達到45萬噸，讓大竹湖目前的高層積土取得清淤的效果。
黃陵育並說，水力發電並排砂的渾水發電，是繼中國後在台灣實施的第一處，若順利成功，也可引用到其他中小型水庫試用，解決當前嚴重淤積的問題，目前採潭底舖設抽泥沈管送至水社大觀一廠進水口，在夜間至隔日清晨排砂，每年最高排砂331日，排砂量可達63萬立方公尺。
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