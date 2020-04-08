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疫情使砂石供應吃緊 官員：陸砂進口不確定性仍高
新冠肺炎疫情影響各個層面，據礦務局統計，今年度2月累計大陸砂石進口43萬公噸，比以往約60萬公噸少了快3分之1。為舒緩北部砂石料源需求，水利署總工程司陳肇成今到第三河川局視察，要求在大安溪流域增加河川疏濬量，以配合中砂北運政策，協助穩定砂石供應。
據三河局轉述陳肇成說法，新冠狀肺炎疫情導致大陸砂石短期進口量降低，未來陸砂進口勢必減少，不確定性仍相當高。
第三河川局說，大安溪為台灣中部供應砂石的主要來源之一，為了充分供砂，第三河川局今年的大安溪流域疏濬目標量原為195萬公噸，現已備增至305萬公噸。3月份起，每日砂石輸出量將從5000公噸，逐漸提升至每日8000公噸，加速料源輸出。
而且，除了需河床砂石運輸便道的整休日外，其餘日期均持續出料並嚴格控管，確保砂石穩定輸出量。
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