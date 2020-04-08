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彰化社大延後開學缺收入苦撐 志工義賣口罩套度小月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
因新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，彰化縣湖埔社大行政人員與社工們開始製作口罩套義賣，做為社大營運基金，以挺過疫情期。記者林宛諭／攝影
因新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，彰化縣湖埔社大行政人員與社工們開始製作口罩套義賣，做為社大營運基金，以挺過疫情期。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，還有不少學員退費，社大平時都是靠學分費支應人事與場地費，若再無法開課，有些社大也很難撐下去，更傳出有部分社大行政人員開始放無薪假，彰化縣湖埔社大執行長林淑玲表示，最近社大志工們也開始製作口罩套義賣，希望能挺過疫情度小月。

彰化縣政府日前已宣布包括縣內7所社區大學、27所樂齡學習中心、1所新住民學習中心(策略聯盟16個國中小)、7個社區多元學習中心、2個多功能學習中心及15個成人教育班等終身學習機構都延至4月20日開課。

林淑玲說，原本應該2月17日就開課的社大，已延到4月20日再開課，由於社大平常都是靠學員的學費支應各項開支，每個月行政人員和租用場地費等固定開支約30萬元，原開課前有舊學員的團報費約收了七成學費，但停課以來也有一波退費潮，最近已被退費約一成，如果課再繼續停下去「社大也會撐不下去」。

為了增加社大收入，最近行政人員與社工們也開始製作口罩套義賣，林淑玲說，志工把家裡古董裁縫機都搬出來，還特別去選了透氣性好的布做口罩套義賣，所得將做為社大營運基金。

今天湖埔社大副校長許增墉率先響應自掏腰包先認購100組，將送給社區弱勢長輩，同時一起進行防疫宣導等。

由於疫情目前尚未好轉，預估社大課程有可能會再延後，且不少社大都是利用校園上課，而彰化縣各國中小已禁止對外開放至7月14日，是否近期能讓社大學員進入也成為大家關切的問題。

彰化縣府教育處長陳逸玲表示，教育部本週五將召開研商社區大學因應新冠肺炎疫情相關紓困機制會議，縣府將會爭取對地方社大進行紓困補助，到於各社大是否會再延後上課，將會視疫情狀況再研究。

因新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，彰化縣湖埔社大行政人員與社工們開始製作口罩套義賣，做為社大營運基金，以挺過疫情期。記者林宛諭／攝影
因新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，彰化縣湖埔社大行政人員與社工們開始製作口罩套義賣，做為社大營運基金，以挺過疫情期。記者林宛諭／攝影

疫情 新冠肺炎

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