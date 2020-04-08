彰化社大延後開學缺收入苦撐 志工義賣口罩套度小月

因新冠肺炎疫情嚴峻，各社大都延後開課，還有不少學員退費，社大平時都是靠學分費支應人事與場地費，若再無法開課，有些社大也很難撐下去，更傳出有部分社大行政人員開始放無薪假，彰化縣湖埔社大執行長林淑玲表示，最近社大志工們也開始製作口罩套義賣，希望能挺過疫情度小月。

彰化縣政府日前已宣布包括縣內7所社區大學、27所樂齡學習中心、1所新住民學習中心(策略聯盟16個國中小)、7個社區多元學習中心、2個多功能學習中心及15個成人教育班等終身學習機構都延至4月20日開課。

林淑玲說，原本應該2月17日就開課的社大，已延到4月20日再開課，由於社大平常都是靠學員的學費支應各項開支，每個月行政人員和租用場地費等固定開支約30萬元，原開課前有舊學員的團報費約收了七成學費，但停課以來也有一波退費潮，最近已被退費約一成，如果課再繼續停下去「社大也會撐不下去」。

為了增加社大收入，最近行政人員與社工們也開始製作口罩套義賣，林淑玲說，志工把家裡古董裁縫機都搬出來，還特別去選了透氣性好的布做口罩套義賣，所得將做為社大營運基金。

今天湖埔社大副校長許增墉率先響應自掏腰包先認購100組，將送給社區弱勢長輩，同時一起進行防疫宣導等。

由於疫情目前尚未好轉，預估社大課程有可能會再延後，且不少社大都是利用校園上課，而彰化縣各國中小已禁止對外開放至7月14日，是否近期能讓社大學員進入也成為大家關切的問題。