盧秀燕向中央喊話 「口罩再多一片」一周5片剛剛好

台中市政府今召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」市長盧秀燕向中央建言，疫情並未趨緩，呼籲中央放寛口罩「再多1片丶兩周10片」民眾每周上班5日才有乾淨的口罩可用。

中央疫情指揮中心宣布，民眾搭大眾運輸工具，都要強制配戴口罩，勸導不聽可開罰3千元至1萬5千元。

但自4月9日起，口罩實名制升級，成人口罩每兩周可購買9片、兒童每兩周10片，不少人反映「每周上班5天，就是少一片。」

盧秀燕表示，現有的兩周購買9片口罩政策，民眾恐無法每天更換，中央放寬再多1片，讓民眾可在上班時都有新口罩可戴，假日就待在家，少出門。

另市府送給居家檢疫民眾的關護措施將再升級，由衛生局提供更新的新冠肺炎症狀通報單；環保局提供居家檢疫或隔離民眾處理垃圾的方式、聯繫單位等；另勞工局也提醒家庭、工廠雇主對移工健康的注意事項，加強宣導移工外出的防疫作為。