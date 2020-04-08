台灣蘭花外銷無路 埔里花農免費送防疫前線醫護人員

新冠肺炎疫情延燒全球，我國蘭花產銷也受衝擊，正值花期的「腋唇蘭」外銷無路，南投縣埔里花農趙鎮鋒、趙子德決定提供給大埔里地區醫護、醫事人員免費領取，盼助防疫前線舒壓，但也建議政府，過多花卉應收購銷毀，避免花市崩盤。

埔里鎮農會指出，埔里是國內花卉產銷重要據點，蘭花更是外銷主力，其中「腋唇蘭」因有椰奶香味，且花開3月底至5月，被西洋人稱「母親花」，在歐美極為風行而多外銷，未料國外花卉市場因疫情停擺，外銷訂單因此受到衝擊。

不少花農為減少損失，索性將外銷轉為內銷，但明翠谷蘭園業者趙鎮鋒說，過去台灣蘭花約8成都仰賴外銷，如今全卡關，現在花農紛轉回內銷，只是，過量花卉也害花農間削價競爭，政府若未正視妥善處理，恐害國內花市和花價崩盤。

正因為如此，趙鎮鋒與兒子趙子德討論後，決定將原本欲外銷的高品質蘭花用來做公益，今起舉辦「愛醫療－送蘭花」活動，免費發放給埔里、魚池、國姓、仁愛等大埔里地區的各醫療院所、藥局等醫護或醫事人員，盼助防疫前線人員舒壓。

趙子德表示，只要是大埔里地區的第一線醫護、藥師或醫事相關工作人員，即日起憑相關證件或名片，每周一至五上午8至12時、下午1時30分至5時到明翠谷蘭園登記就能免費獲得2株蘭花，預估將發出2000株，活動到5月8日止。