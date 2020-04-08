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教學禁用zoom 基層教師轟：超前部署1個月完全做白工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
忠明高中今天利用段考日，全校老師重新培訓「Google meet」。圖／忠明高中提供
忠明高中今天利用段考日，全校老師重新培訓「Google meet」。圖／忠明高中提供

行政院昨天下令視訊軟體ZOOM有資安疑慮，天昨下午要求各級學校禁用，引發基層大反彈。台中市老師們砲轟，教育部1個月前大張旗鼓開記者會，請各校為了防疫「超前部署」，昨天一聲令下「歸零部署、砍掉重練」，這1個月完全白做工。

台中市教育局長楊振昇表示，昨晚收到教育部次長范巽綠明確指示各縣市教育局「禁用」ZOOM，會尊重配合，建議基層老師可以用Google meet、adobe connect…等其他軟體。

楊振昇表示，基層老師辛苦準備了1個月，各校密集教育訓練、事先演練，希望教育部「不要太臨時」宣佈就一律禁用，應該有周延配套、或給老師緩衝時間，才能減少基層反彈。

台中市近9成學校都已完成「超前部署」的教育訓練，分梯次「幫老師補習」使如何使用ZOOM系統，學生們也開始練習使用。

一名老師感嘆，「政府做什麼都很慢，有意識形態的都跑很快」，台灣有本事自己開發一套教學平台，不是在防疫期間基層手忙腳亂，臨時扯後腿，1個月前教育部開記者會示範ZOOM使用，還付費購買版本讓各校下載，1個月後就打臉自己。

台中市明道中學有8000名學生，堪稱「最大受災戶」，校方1個月「馬拉松式」辦20場以上培訓課程，分科、資訊能力較弱的老師主動「加碼補習」，今天馬上開會討論決議暫緩ZOOM全校性演習，在討論使用「Google meet或Team」軟體，希望中央教育主管機關「直接明示用什麼軟體」，不要再重演ZOOM事件。

忠明高中教務主任陳建銘說，Google meet沒有主持人概念，聊天室能隨時進去、離開、隨時講話，視訊講話上課不能同時播放影片，要切換聲道，學生也能搶老師的畫面 ZOOM可以點名、禁音。

忠明高中今天利用段考日，全校老師重新培訓「Google meet」。

基層學校說，任何軟體都有資安問題，資安意識和教育不應該混唯一談，Google也有瀏覽網頁、足跡的大數據統計、臉書亦然，教學不是什麼國家機密，各國教學內容也不一樣，呼籲教育部「直接指示大家用什麼，不要整人。」

忠明高中今天利用段考日，全校老師重新培訓「Google meet」。圖／忠明高中提供
忠明高中今天利用段考日，全校老師重新培訓「Google meet」。圖／忠明高中提供
行政院昨天下令視訊軟體ZOOM有資安疑慮，昨下午要求各級學校禁用，引發基層大反彈。台中市老師們砲轟，教育部1個月前大張旗鼓開記者會，請各校為了防疫「超前部屬」，昨天一聲令下「歸零佈署、砍掉重練」，這1個月完全白做工。圖／取自網路
行政院昨天下令視訊軟體ZOOM有資安疑慮，昨下午要求各級學校禁用，引發基層大反彈。台中市老師們砲轟，教育部1個月前大張旗鼓開記者會，請各校為了防疫「超前部屬」，昨天一聲令下「歸零佈署、砍掉重練」，這1個月完全白做工。圖／取自網路

教育部 台中市 資安

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