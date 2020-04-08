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大甲東墓園阻礙地方觀光 中市議員施志昌促改善規劃

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
大甲東墓園阻礙地方觀光，台中市議員施志昌提改善方式。記者游振昇／攝影
大甲東墓園阻礙地方觀光，台中市議員施志昌提改善方式。記者游振昇／攝影

台中市議員施志昌表示，他參選市議員時，競選主軸是致力清除已禁葬十多年的大甲東墓園，當選後爭取下，興建納骨塔收容墓園先人骨骸案終有成果，他今天指出，外埔建納骨塔最快將在今年5月發包施工，總經費8300萬元，工期500多天，將可清除墓園，墓園規畫觀光、休閒等建設，有利地方觀光發展。

施志昌表示，遊客下中二高交流道進入海線時，遊客所見的是一處廣闊的大墓園而倒味口，對進入台中市門面的甲安埔偏僻鄉村之建設、觀光全頓形失色、有礙各行各業商機發展。他在競選台中市議員之時，提出清除禁葬大甲東墓園，提升甲安埔觀光事業及增進休閒場所，上任後努力爭取興建外埔第二納骨塔。

外埔民眾表示，外埔納骨塔原在中縣市未合併之前，鄉公所就有意興建，可惜工程經費卻受代表會刪除，導致遷墓工程胎死腹中。致每逢車輛進出中二高，所見的祗是一座大墓園，讓有些忌諱的遊客避而遠之，區內雄厚的觀光、商機實力受到相當的影響，且再說區內也無吸引遊的大遊樂建設，就業困難，致人口外流十分嚴重。

施志昌表示，他和中市府相關官員多次會勘後，也讓市府了解到廣闊的墓園確實有礙地方觀光發展，致官員表示會協助遷墓園，興建納骨塔，最近終於定案，他建議規畫開闢運動公園或遊樂場地，助地方商機，更期望市政府腳步加快，工程完成後連帶大甲、大安及后里等區都能受益。

台中市

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