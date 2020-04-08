台中捷運站代號「G8站」被嫌不雅 改數字還是被嫌

台中捷運公司昨公布各站命名規則，不過民進黨市議員陳世凱指出，民眾反映數字編碼霧煞煞，無法馬上識別。

台中捷運綠線預計今年底通車，過去全線18個車站編號都以「G」開頭，中捷董事長林志盈公布捷運站名編號準則，因綠線是台中第1條捷運路線，因此開頭是「1」未來捷運藍線編號以「2」開頭。

中捷G代號，例如第8站是「G8站」被網友笑「不雅」中捷改數字編號，民眾也認為不好記。

市議員陳世凱説，民眾反映，捷運命名103根本記不住。並質疑難道民眾還要去背編碼1是綠線2是藍線嗎?那如果未來增加到5、6、7甚至更後面，不會令人混淆嗎?

他指出，商標行銷上有「識別性」的概念，識別性強的符號，要能讓人一望即知，有利於民眾認識。G即Green，B即Blue，那麼G01就是綠線第一站，這樣就很好理解。

台北捷運有類似爭議，而透過民意調查，最後編碼英文加數字取得最多民眾支持。編碼如何使用，應該參考民眾的想法。

市議員王立任呼籲中捷公司應廣納意見，充分溝通來達到最好的結果。

台中市捷運公司表示，目前世界各國捷運地鐵系統，主要有三種編碼方式，包括採路線顏色、路線號碼、路線名英文縮寫。

國際地鐵聯盟CoMET會員捷運地鐵城市共19個，採路線數字編碼為主流，約佔7成，台中捷運車站路線編碼即是參考國際城市主流做法。此外，採路線數字編碼也可修正原本綠線以G編碼排序不連貫的情形。