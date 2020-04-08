寶島歌王黃三元故居可能被拆？公所緊急提報申請為文化資產

彰化縣已故寶島歌王黃三元的故居最近傳出可能會被拆除，埔心鄉公所4 月初緊急向彰化縣文化局提報爭取列為文資建築，黃家洋宅是日據時期地方知名豪宅，建築深具特色，幾年前還成為偶像劇拍攝地，埔心鄉長張乘瑜表示，因有部分土地所有人已將部分土地賣出，為免老宅慘遭拆除命運，盼能盡速列入文資。

張乘瑜說，黃三元的故居是其父親黃義在1940年請日籍建築師設計興建的巴洛克式洋房，融合閩、粵、日本建築特色建造，而黃三元曾以一首「素蘭小姐要出嫁」紅透台灣大街小巷。

最近傳出黃三元故居可能被拆，引起地方關注，張乘瑜說，黃三元故居目前土地持份約有7人所有，但因有人設定土地扺押借款，土地持份已轉手他人，才會傳出未來可能會有建商開發的傳言。

張乘瑜說，黃三元故居可說是地方的寶，已連絡部分黃家人了解，多數黃家人希望保留這幢老建物，所以公所已向文化局提報列為文資建築，未來甚至希望爭取經費整修，並規劃為台灣歌謠文化園區等。

黃三元的姪孫退休老師黃文炎說，這幢建築是曾祖父留下的祖產，是有紀念性，家族人不希望輕易拆除，希望能好好保存。

黃家洋宅已是地方共同記憶，人稱「打鳥義」的黃義日據時期是製糖會社的委員，娶了5個老婆，由於日本人特許黃義可以有獵槍打白鷺鷥，再把白鷺鷥的羽毛賣給日人做警帽上的羽飾，所以他有「打鳥義」名號，黃三元排行老三，大哥三井曾任彰化縣議員，二哥三木留日曾任彰銀總經理，黃家故事也被地方津津樂道。