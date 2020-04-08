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民進黨台中市黨部主委選舉 李天生贏面大

中央社 / 台中8日電
民進黨台中市黨部主委選舉預定5月底登場，被喻為是2022市長選舉前哨戰，目前檯面上宣布參選的台中市議員李天生，獲得地方跨派系支持，將於下週登記參選。圖／李天生提供
民進黨台中市黨部主委選舉預定5月底登場，被喻為是2022市長選舉前哨戰，目前檯面上宣布參選的台中市議員李天生，獲得地方跨派系支持，將於下週登記參選。圖／李天生提供

民進黨台中市黨部主委選舉預定5月底登場，被喻為是2022市長選舉前哨戰，目前檯面上宣布參選的台中市議員李天生，獲得地方跨派系支持，將於下週登記參選。

民主進步黨台中市黨部6日公告第6屆黨職改選選舉時程，4月13日至17日開放登記領表，主任委員、市黨員代表於5月24日舉辦投票，屆時共分為5個投開票所（市區、山、海、屯以及甲安埔）、執評委員則於6月28日在市黨部舉辦改選。

由於下屆主委關係2022年台中市長及市議員選舉提名作業，主委選舉被視為市長選舉前哨戰，民進黨在台中市有3大派系分別是新潮流、正國會（交通部長林佳龍領軍）及蘇系（前立法院長蘇嘉全領軍），曾擔任台中市議會民進黨團總召的李天生，獲得正國會及蘇系支持出馬角逐下屆主委。

而與新潮流密切的台中市議員鄭功進一度宣布參選主委，但在新系的立法院副院長蔡其昌協調下宣布退出主委選戰，外傳新系將推出主委參選人，但新系人士指出，既然都勸退鄭功進，就不會再推舉人選。

鄭功進表示，考量武漢肺炎疫情尚未減緩，在全民防疫優先的此刻，所有的資源，都應該用在刀口上，民進黨沒有分裂本錢，與其強爭主委大位，破壞黨內和諧，只有團結一致抗疫，才會真正獲得市民認同。

原本尋求連任台中市長的林佳龍選戰失利後，地方盛傳林佳龍會捲土重來，而多次以高票連任立委的蔡其昌也被認為是市長最佳人選，目前兩人仍積極經營基層，但對參選市長一事則未鬆口。林佳龍私下曾透露說，離下屆市長選舉還有2年，過程中選情瞬息萬變，仍有很多變數。

對於外界頻頻點名是下屆綠營台中市長人選的蔡其昌則表示，鄉親用全國第2高得票率來肯定他，目前想的只有如何趕緊協助政府將防疫與紓困措施做好，並且為鄉親爭取更多的建設預算回台中，讓台中繼續進步。至於市長選舉，目前沒有想法，只想把現階段的角色扮演好。

獲得跨派系支持的李天生，是目前檯面上唯一宣布參選主委者，預定下週將正式登記參選，他說，願意承擔重任，也請黨內同志支持，「2022市長當選、議會過半」，至於市長提名人選，是由民調決定，不是他個人可以決定。

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