二林精機園區環評大會取消 彰縣長：錯愕又感慨

環保署今天原本要開環評大會審查二林精機園區開發案等案件，卻因防疫取消，彰化縣長王惠美在臉書發文，對環評大會取消「錯愕又感慨」，指縣府可開會中央也可以，防疫拚經濟可兼得。

位於彰化二林鎮的彰化二林精密機械園區總面積約有352公頃，產業面積約有212公頃，縣府規劃園區作為台灣精密關鍵組件的供應中心，規劃精密機械、關鍵機械零組件等產業進駐，今年2月進行環評初審通過，將送環評大會進行審查，不過環保署在前天宣布，基於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作需要，取消今天的環評大會。

王惠美今天在臉書粉絲專頁發文指稱，對於會議取消，讓她「錯愕又感慨」，她認為，政府有效控制疫情，但很多人還沒意識到肺炎已經影響整個社會經濟，不僅民生消費近乎停擺，企業也受到嚴重衝擊。

王惠美指出，二林精機產業園區開發案不僅關係二林地區未來的發展，更是產業根留台灣的關鍵，台灣在緊急狀況下能增加口罩產線達到最大產能，甚至還能做口罩外交。

王惠美說，做好防疫和拚經濟，魚與熊掌可兼得，因為環保署環評大會原本就有要求各單位限制出席人數，如果有疑慮，還是有變通方或；像彰化縣政府依往例舉辦擴大主管會報時，為了防疫避免群聚感染，採取視訊會議方式進行，地方可以，她相信中央也可以。