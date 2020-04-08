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台中太平到大里的太堤東路 月底路面翻修

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市議員李麗華和地方人士感謝市長盧秀燕聽到他們的心聲而能立即進行太堤東路路面改善。圖／李麗華提供
台中市議員李麗華和地方人士感謝市長盧秀燕聽到他們的心聲而能立即進行太堤東路路面改善。圖／李麗華提供

台中市太平區太堤東路連結太平與大里， 也是大里工業區對外要道，但因道路老舊，遇雨即出現破洞，修不勝修，影響用路人安全。市議員李麗華上午邀市府養工處人員舉辦說明會，並帶來好消息，表示月底起將進行路面重舖工程，施工期兩個月。

李麗華和太平區福隆里里長黃楷能等地方人士上午都感謝市長盧秀燕聽到他們反映的心聲，且能立即進行改善。一名婦人也說，曾騎機車載孫子經過該路段，孫子還會提醒有大車要來了趕緊避開，以免被水噴到，以後終於不用怕了。

養工處人員指出，這段道路原是縣市合併前由第三河川局舖設的水防道路，後來交給地方區公所養護，確實因路面已老舊，且附近砂石車經過多，而經常會遇雨即產生坑洞；市府也經常性的補洞維修；考慮用路人的安全，在路基仍良好下，決定進行路面重舖。

養工處主任秘書蔡孟奇說，將進行路面重舖的位置在第一段的太平區光興路至光興隆大橋，總經費共723萬元， 第二段太平區光德路到大里新仁橋，經費360萬元， 以及第三段大里區仁美路159巷15弄到大里區立仁橋，花費 655萬元，總施工期兩個月。來往大里和太平及大里工業區車輛改走太堤西路。

台中市太堤東路連結太平與大里， 因道路老舊，遇雨即出現破洞，修不勝修，市府養工處表示月底起將進行路面重舖工程，施工期兩個月。圖／台中市政府提供
台中市太堤東路連結太平與大里， 因道路老舊，遇雨即出現破洞，修不勝修，市府養工處表示月底起將進行路面重舖工程，施工期兩個月。圖／台中市政府提供
台中市太堤東路連結太平與大里， 因道路老舊，遇雨即出現破洞，修不勝修，市府養工處表示月底起將進行路面重舖工程，施工期兩個月。圖／台中市政府提供
台中市太堤東路連結太平與大里， 因道路老舊，遇雨即出現破洞，修不勝修，市府養工處表示月底起將進行路面重舖工程，施工期兩個月。圖／台中市政府提供

縣市合併 盧秀燕

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