會受疫情影響嗎？ 彰化高鐵站特定區將標售18公頃土地

彰化縣政府訂4月29日辦理高鐵彰化車站特定區田中鎮高鐵段461地號等42筆土地標售案，其中產專一1筆、產專二6筆及住宅區35筆，底價每坪在8萬到10萬多元之間，面積18公頃，此次標售正逢新冠肺炎疫情期間，是否會影響標售與價格，受到房地產業者關注。

田中高鐵特定區土地可供標售建築土地面積共155筆，面積約66.4公頃，總貸款約56億元，從103年開始標售以來，連同去年標售3次，迄今已標售73筆土地，共標脫約15.35公頃，標得標款達46億元，尚餘82筆、51公頃土地可標售，約還有約７成6８土地有待標售。

彰化縣政府今年將首度辦理高鐵彰化車站特定區標售，公告期間是3月20日至4月28日，4月29日開標。縣政府地政處土地開科科長柯熙光說，此次標售標的是田中鎮高鐵段461地號等42筆土地，面積18公頃，其中產專一1筆面積1.16公頃，底價約每坪約11萬元，產專二6筆共8.71公頃，底價約每坪約10萬元；住宅區35筆8.76公頃，每坪8萬4300元起，最小面積60坪、最大2170坪，可以整體標購使用。

由於中美貿易大戰，大陸台商回流投資購地的現象，在去年標售已經浮現，但今年受到全球經濟都受新冠肺炎疫情衝擊，是否會影響房地產價格，即受到關注，而彰化縣政府在這個疫情時機標售高鐵特定區土地，即是參考指標。柯熙光說，此次標售已有許多廠商詢問，希望能標出好成績。

田中高鐵站可建築用地標售以來，彰化基督教醫院購買車站後方產二專區的土地，面積約１．９５公頃約6000坪，金額約6.2億元，是歷來標脫最大筆及金額最高的土地，彰基共將投資29億元設置田中基督教醫院，目前仍在設計中，區內的中央氣象局田中氣象站，目前已經完工。