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為照顧癌父辭南投議員 張維華：不讓薪資領得不踏實

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員張維華是前台中市、南投縣議員張經魁之子，因張父罹癌，健康欠佳，張為全心照顧癌父決定請辭，不讓薪資領得不踏實。記者賴香珊／攝影
南投縣議員張維華是前台中市、南投縣議員張經魁之子，因張父罹癌，健康欠佳，張為全心照顧癌父決定請辭，不讓薪資領得不踏實。記者賴香珊／攝影

南投縣議員張維華是前台中市、南投縣議員張經魁之子，6年前從科技業轉換跑道，返鄉投入政壇參選，也順利當選議員，未料近期卻傳出他將辭去議員一職；南投縣議會今證實，張也表示，為全心照顧癌父決定請辭，不讓薪資領得不踏實。

張維華畢業於普渡大學電機電腦系，還攻讀南加州大學商學碩士，投入政壇前曾是美國矽谷科技新貴，但因祖父一句「為什麼幫白人賺錢，學成應貢獻母國才對」，他因此返國在台北創業，但在北部打拚5年，最後仍因親情呼喚，遊子還鄉。

張返鄉後懷抱為南投服務的熱忱，決定參政發揮理想，6年前因此投入縣議員選戰，但因不想被說是「靠爸族」，刻意避開張父經營已久的草屯鎮（第二選區），轉戰南投市（第一選區）仍當選，前年順利連任，父子倆都任議員則蔚為佳話。

只不過，年近八旬的張父近年健康狀況欠佳，張維華提到，父親現在身體不好，罹患癌症，還需洗腎，但他當議員每天忙於公務，也常要服務選民，無法全心照顧父親，但也不允許領人民的納稅錢，卻做自己的事，讓自己薪資領得不踏實。

張維華與家人討論後決定請辭議員一職，他說，工作機會以後還會有，「家人只有一次」，所以選擇先放下議員這工作，好好照顧父親，已向議會遞出辭職信，但後續仍會持續關注長照、弱勢、送物資，很感謝南投鄉親對他的疼惜與支持。

南投縣議會則表示，1日已收到辭職書，敬佩其孝心也尊重其選擇，而依地方制度法規定，辭職書送達議會即生效；張請辭雖致該選區議員席次減少，但因缺額未達總名額3成以上，同一選舉區缺額也未達5成以上，因此毋須辦理補選。

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