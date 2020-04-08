影／「黑琵先生」及時救援 體虛黑面琵鷺傷癒北返

黑面琵鷺北返季節進入尾聲，但上個月22日在台南七股頂山保護區，卻有隻黑面琵鷺無法振翅飛翔，眼看著同伴一一遠離。人稱「黑琵先生」的鳥友王徵吉發現牠後，馬上通報特生中心人員合力救傷，悉心照顧到康復，昨天傍晚替牠繫上編號T94腳環後放飛，王徵吉說，這隻黑琵飛往天際一小段距離又折返，似在道別，讓大家感到依依不捨。

王徵吉說，今年飛來台灣南部渡冬的黑面琵鷺逾2000多隻，繁殖羽色十分漂亮，最近趁天氣適宜，多數已經北返，不過上個月22日上午9點多，卻有隻黑琵在頂山保護區落單，牠走路還算正常，翅膀卻張不開，據他近30年觀察黑琵的經驗，直覺是隻體弱的黑琵，馬上打電話給特生中心人員前來救援，兩人以網具把牠從濕地中捕救上來，送到慈愛醫院治療。

這隻黑琵歷經半個多月的照護，恢復神采，昨天傍晚進行野放，王徵吉發現，牠步出鳥籠時神態似依依不捨，走了一小段路後停滯不前，後來展翅飛了段距離又折返，感覺像又回來道別，讓人看了好感動。

王徵吉原是報社攝影記者，民國81年發生黑面琵鷺疑遭槍殺事件，損及國家形象，自認只會拍照的他，試圖以鏡頭記錄黑琵美麗的身影，喚醒大家對黑琵生態的重視，有人笑他，「一隻鳥可以拍28年，多笨哪」，但他認為，再怎麼拍總是缺少一張作品，欲罷不能。

從台灣僅有300隻黑面琵鷺到現在逾5000隻，王徵吉成為跑遍嘉義以南濕地的生態觀察者，也致力推廣保育，即使2012年罹患大腸癌第三期，經過12次化療的八年抗戰仍不改其志，他笑稱自己是雞婆，「管區」無敵大。