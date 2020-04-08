客運候車座位打「X」？台中區監理所：社交距離間隔坐

「客運候車座位打『X』？」近日搭乘客運的民眾發現，客運場站地板有間隔標線，候車座位還用有色膠帶劃上大「X」警示。台中區監理所說明，因應新冠肺炎疫情嚴峻，政府在四月一日宣布乘車要量體溫、四月四日宣布乘車要戴口罩，並公布社交距離；台中、彰化與南投三縣市客運業者配合防疫，為乘客量體溫，也確實在場站購票處等張貼間隔標線、座位做好間隔等防疫措施；民眾配合部份，尚未出現拒絕乘客搭乘的情況，僅零星的南投偏遠地區長者未戴口罩，經客運勸導後戴上口罩。

台中區監理所長魏武盛說，基於保護個人及其他乘客乘車健康著想，未配合量額溫，或額溫超過攝氏37.5度、耳溫超過攝氏38度，經勸導仍堅持乘車者，客運公司除得依規定拒絕乘客搭乘外，並立即通報警察及衛生機關到場依傳染病防治法第37條相關規定，由衛生機關最高處30萬元，另未配戴口罩的乘客不得乘車，如經客運公司勸導無效執意上車者，後續依傳染病防治法第70條最高處1萬5000元，提醒乘客勿以身試法。