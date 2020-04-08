捐發票送點心 弘光科大學生扮動漫角色助社福團體

弘光科技大學動漫畫研習社、巧手點心社昨天起一連3天舉辦「Cosplay咖啡廳」活動，捐出3、4月份發票2張起，便能兌換巧克力、餅乾、熱壓吐司或飲料，學生將募集的發票捐給華山基金會，預計3天要收集到3千張發票，希望在新冠肺炎疫情，社福團體獲捐助較少時，學生們能付出己力。

學務長閔宇經表示，清明節連假結束，提高疫情警戒不鬆懈，學校配合教育部進行全校性的旅遊史調查，更提醒師生，曾經到人潮聚集的景點務必要進行自主健康管理14天，也提醒室內保持1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離。學生發揮巧思，透過社團活動幫助社福團體，用心值得嘉許，他也提醒學生千萬不要忘記防疫保護自己，也保護別人。

動漫畫研習社社長游孟樺說，每年社團會規劃一場Cosplay咖啡廳活動，邀請全校師生捐發票幫助社福團體，今年活動遇上新冠肺炎疫情，在活動上更嚴謹，場地除了全面消毒、進出量體溫外，窗戶也都全開啟保持通風，兌換餐點外帶打包，避免多人群聚風險。

發票兌換餐點的活動，由巧手點心社學生製作三種口味的西式餅乾小點，動漫社社員則製作熱壓吐司、巧克力，還有紅茶、奶茶、咖啡等飲料。游孟樺指出，兩張發票便能兌換一份巧克力或紅茶，3張可兌換餅乾或熱壓吐司一份，4張便可換一杯熱咖啡，5張發票就可以吃熱壓吐司、喝紅茶，當作輕食一餐，發票將全數捐給華山基金會。

活動第一天就吸引很多人參加，動漫社學生裝扮動漫人物，在門口幫進出的師生量體溫，有的社員則協助送點心、咖啡，呼籲更多的師生捐發票幫助弱勢團體。動漫社社員賴祈恩說，捐出的發票如果中獎，社福團體就能夠有資金可以運用。