影／中社觀光花市賞花送向日葵 種子花苗或切花三選一

新冠肺炎疫情下，到台中后里中社觀光花市買盆栽花卉在家賞花纾壓的人數增加，中社花市即日起到4月30日，推出賞花送向日葵花活動，遊客入園後可選向日葵種子、三吋半盆栽或向日葵切花，三選一。

中社花市表示，即日起到4月30日止，遊客憑賞花票根，可到花海自行採向日葵花一支，每天限量前200名，也可選擇向日葵種子一包或向日葵苗，中社花市今年準備了8種向日葵品種，有桔色黑心丶綠心丶紅黃雙色黑心丶重瓣金黃色丶深紅等，上萬朵各式向日癸將陸續綻放。