防疫又可拿獎金！檢舉亂丟口罩可拿實收罰鍰15%獎金

新冠肺炎疫情持續擴大，為避免亂丟口罩造成防疫缺口，行政院環保署已下達最新規定，防疫期間凡違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將由原本1200元提高至3600元，屢犯者將處6000元罰鍰並勒令接受環境講習，彰化縣環保局除鎖定亂丟口罩的熱點加強巡查外，民眾如果檢舉，將可獲得實收罰鍰的15%檢舉獎金。

彰化縣環保局表示，用過的口罩除會製造髒亂外，還會傳染疾病，尤其在新冠肺炎肆虐之際，幾乎人人戴口罩，如果民眾亂丟就會形成防疫破口，因此環保局加強巡查的亂丟口罩熱點，即包括 醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站以及高鐵站等。

環保局表示，依廢棄物清理法規定，亂丟廢棄物可處1200到6000元罰款，一般都是採最低罰，但在新冠肺炎疫情緊繃之際，只要查獲亂丟口罩行為，就直接開單告發取締，第一次裁罰3600元、第二次處最重罰鍰6000元。

環保局表示，口罩是一次性物品無法資源回收，用過後，應由內往外反摺以耳掛繩束好丟入垃圾桶，丟棄口罩後也應立即洗手，強化個人保護。