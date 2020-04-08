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台中診所防疫備戰！自購重複使用隔離衣手套吸唾管
新冠肺炎疫情增溫，政府配發醫療口罩、N95口罩、防水隔離衣給診所醫護人員，診所自購可重複使用防水隔離衣、防護鏡、面罩、手套，也有的自購N95口罩給護理師。大台中診所協會理事長、執業小兒科醫師林釗尚建議，防水隔離衣應改為可重覆使用的，對醫護的防護更大。台中市衛生局長曾梓展說， 考量防水隔離衣在消毒過程可能會受損或消毒不完全，原則上採拋棄式，避免感染風險。
台中市牙醫師公會理事長、執業牙醫師黃怡仁說，目前牙醫師看診以戴外科口罩為多，有疑慮患者才改戴N95口罩，現在牙醫師包括護目鏡、面罩、吸唾管、醫療手套都為拋棄式耗材都自行購買，其中吸唾管、醫療手套因貨源從歐美進口，供貨較為吃緊，消毒用酒精供貨也吃緊，牙醫師以個人名義採購，因量不大，等候配送時間長，因此公會針對吸唾管、醫療手套、消毒酒精都由公會出面統一訂貨，加速配送時間解決。
台中市衛生局長曾梓展說明，台中市目前配發醫用口罩53批、共1740萬多片；N95口罩8批、共13.7萬多片，醫師依執業登記，每人3片，其中耳鼻喉科、牙科和小兒科醫師因接觸病人頻繁，每人加發3片，針對醫院提供全身式防護衣1.1萬件，針對醫院與診所醫師提供每人3件，共2批、13萬多件防水隔離衣。
林釗尚說，政府N95口罩數量有限，僅夠診所醫師使用，現在他的診所醫師看診都戴N95口罩，因此他自購N95口罩，讓跟診的護理師也能比照，加強防護；政府配發的防水隔離衣數量不多，且為拋棄式，用完就丟，因此診所已依醫護實際需求訂購可重複使用的防水隔離衣，讓醫護下診後，脫下的防水隔離衣經高溫洗滌及滅菌處理後再使用，醫護比較安心。
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