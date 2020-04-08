中市首創遠距審建照 約定時間上雲端公私兩便
新冠肺炎疫情升溫，也加速公部門遠距洽公效率。台中市政府都市發展局全國首創「遠距審照」建照審查，在家或辦公室即可完成審照作業，降低外出洽公染疫風險。
都發局表示，傳統審查建照方式，由審查人員與建築從業人員採面對面近距離審查。因新冠肺炎疫情升溫「遠距審照」以「無紙審照」系統為基礎架構，擴充新增「雲端視訊會議室」功能介接服務，達到異地審查目標。
都發局指出，推動「遠距審照」服務，建築從業人員在約定審照期間，接獲審照人員通知雲端會議室，即可與審照人員同步作業。
推動「遠距審照」服務效益，可保留「無紙審照」服務的「24 小時雲端送件全年無休不受限」、「雲端掛件即時取得案件一碼通查詢編號」、「應用雲端新技術無紙環保」及「補正事項與申請進度即時上傳與主動推播通知」等四大優勢，免舟車勞頓兼防疫。
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