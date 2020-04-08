快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

中市首創遠距審建照 約定時間上雲端公私兩便

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
都發局人員遠距審查建照。圖/台中市都發局提供
都發局人員遠距審查建照。圖/台中市都發局提供

新冠肺炎疫情升溫，也加速公部門遠距洽公效率。台中市政府都市發展局全國首創「遠距審照」建照審查，在家或辦公室即可完成審照作業，降低外出洽公染疫風險。

都發局表示，傳統審查建照方式，由審查人員與建築從業人員採面對面近距離審查。因新冠肺炎疫情升溫「遠距審照」以「無紙審照」系統為基礎架構，擴充新增「雲端視訊會議室」功能介接服務，達到異地審查目標。

都發局指出，推動「遠距審照」服務，建築從業人員在約定審照期間，接獲審照人員通知雲端會議室，即可與審照人員同步作業。

推動「遠距審照」服務效益，可保留「無紙審照」服務的「24 小時雲端送件全年無休不受限」、「雲端掛件即時取得案件一碼通查詢編號」、「應用雲端新技術無紙環保」及「補正事項與申請進度即時上傳與主動推播通知」等四大優勢，免舟車勞頓兼防疫。

都發局人員遠距審查建照。圖/台中市都發局提供
都發局人員遠距審查建照。圖/台中市都發局提供

新冠肺炎 疫情 建築

延伸閱讀

大陸新增62例確診新冠肺炎 新增2人死亡

營建業疫期物料勞工短缺 中市府：建照雜照自動展延2年

中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數

拖吊違停警示30秒 中市研商

相關新聞

16路公車彰化-台中今上路 免費搭1個月

彰化居民時常往來台中，彰化縣府昨天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線，首班車今天早上7點起從彰化火車站發出，縣民可從彰化市區搭車經74快速道路，抵達台中國家歌劇院、秋紅谷及新光三越等站，第一個月優惠免費搭乘。

鹿港慶端陽縮水 踩街、光雕、龍舟賽取消

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣府與相關單位決議停辦今年「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，年度「鹿港慶端陽」活動也將縮小規模，包括光雕、踩街都取消，僅保留老街布燈。

長照據點停辦…長者無處去沒人陪 恐加速老化

南投縣長照關懷據點全面停辦，老人家無處去，社工憂心疫情打亂長輩原本生活，又回到鮮少與人互動的象牙塔裡，不僅無法延緩老化，還影響身心情緒，因此除透過電訪或送餐關懷，仍開放據點器材和簡易健檢，供有需求的長輩使用。

南投165長照據點 防疫全面暫停辦

新冠肺炎疫情升溫，為避免老人群聚感染，南投昨宣布全面暫停辦理社區關懷據點、巷弄長照站及長春健康活力站，至疫情減緩為止，原有共餐服務因此受到衝擊；縣府社會處表示，已啟動調查送餐需求，再設法補助交通費給送餐志工。

2年僅5校認養 彰化浪浪中途之家爆滿

政府為解決動物收容所內有增無減的流浪犬，推動校園認養，彰化兩年內有5所國小認養浪浪，卻都不是從動物收容所認養，使得流浪動物中途之家犬滿為患迄今無解。

台中4年計畫 公托增45處 公幼增180班

台中市長盧秀燕上任後積極推動「公托公幼倍增」，市府預計4年增設公幼180班，113學年度達「校校有附幼」；4年增加45處公托，未來目標要達到29行政區都有公幼。盧秀燕強調「再窮也要落實公托公幼倍增」讓年輕人「願生樂養！」

飲酒跳舞的距離 盧秀燕：要聽阿中部長的話

台中市長盧秀燕昨在市政會議表示，台中十大特種行業連假多復業，她表示不管是「飲酒作樂」「相擁跳舞」都要聽中央防疫指揮中心指揮官「阿中部長」的話，室內保持一點五公尺社交距離，前晚並要求市府所屬局處強力稽查，避免防疫有破口。

疫情延燒 彰化啟動長輩共餐落實社交距離、專人打菜

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府啟動200個社區C級巷弄長照站防疫升級措施，即日起要求室內社交距離1.5公尺、室外1公尺的個...

影／台中捷運綠線通車倒數 盧秀燕視察文心森林公園站

台中捷運綠線通車進入倒數階段，預計今年底全線通車，台中市長盧秀燕今天下午前往文林森林公園站視察車站內部設計及設備，實際操...

台中捷運綠線站體開箱 盧秀燕形容：在樹海上行走

台中捷運綠線預計年底通車，市長盧秀燕今前往視察，同時讓站體首次「開箱」她形容，文心森林公園站就在公園裡「像在樹海上行走」...

中市議員洽公帳篷群聚能防疫？都發局：有管制容留數

台中市政府台灣大道及陽明大樓市政中心，一樓中庭設有聯合洽公區，台中州廳在外面廣場搭帳篷，方便民眾並減低疫情風險。台中市議...

直達台中歌劇院 彰化16路公車今首發前一個月免費搭

彰化居民時常往來台中，彰化縣府今天宣布彰化市區客運「16路」，從彰化直達台中朝馬公車首航，將為彰化到台中最直捷的公車路線...

熱門新聞

機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

影／基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

台中3大自行車道連假破20萬人 未列入11大「警」點

感動變感慨！防疫衝擊恆春 她發千字文引千人共鳴

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。