中市首創遠距審建照 約定時間上雲端公私兩便

新冠肺炎疫情升溫，也加速公部門遠距洽公效率。台中市政府都市發展局全國首創「遠距審照」建照審查，在家或辦公室即可完成審照作業，降低外出洽公染疫風險。

都發局表示，傳統審查建照方式，由審查人員與建築從業人員採面對面近距離審查。因新冠肺炎疫情升溫「遠距審照」以「無紙審照」系統為基礎架構，擴充新增「雲端視訊會議室」功能介接服務，達到異地審查目標。

都發局指出，推動「遠距審照」服務，建築從業人員在約定審照期間，接獲審照人員通知雲端會議室，即可與審照人員同步作業。