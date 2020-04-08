日月潭觀霧碼頭預警封閉 台電：正調節進放流中

受到日月潭水位持續下降緣故，瀕臨水域停航的警戒水位，台電上周通報日管處因碼頭及浮排過陡，必要時要採取關閉部分遊憩功能後，昨天下午水位達到警戒水位743公尺以下，因此決定先針對朝霧碼頭1至2號泊靠浮排進行預警性封閉，3至4號泊靠浮排與其他碼頭目前正常開放。

日管處表示，日月潭水位目前達到警戒水位的743公尺，但上周與船家達成共識，如果再下降1至2公尺，要有停航的準備，日管處強調目前碼頭浮排已較正常水位低了很多，各碼頭通往浮排的引橋坡度較陡，有如兩層樓高，大家要前往搭船記得扶好欄杆、注意腳步。

日管處強調，目前只是第一階段的關閉朝霧第1至2號碼頭，接下來如果水位仍未上升，會在第二階段警戒水位741公尺時，再宣布是否關閉伊達邵碼頭，而水社碼頭過去從無停航的前例，目前尚未規畫，但必要時會通知減班，期待未來春雨及時灌注。